Már a francia baloldal is iszlamizációról beszél

Vannak olyan helyek Franciaországban, ahol, ha nem a migrációból jöttünk vagy nem onnan származunk, akkor úgy érezhetjük, hogy fordított kolonizáció áldozatai vagyunk – minderről Olivier Faure, a Francia Szocialista Párt főtitkára beszélt a közszolgálati rádiónak. Korábban Gérard Colomb, lemondott belügyminiszter nyilatkozott az iszlám térhódításáról.

A muzulmánok, mindaddig, amíg nincs saját muzulmán jelöltjük a szocialistákra vagy a szélsőbalra fognak szavazni. „Identitásválság van. Vannak olyan helyek (Franciaországban), ahol, ha nem a migrációból jöttünk vagy nem onnan származunk, akkor úgy érezhetjük, hogy fordított kolonizáció áldozatai vagyunk." Ezt nem a francia szélsőjobb képviselője, hanem Olivier Faure, az új Baloldal elnöke és a Francia Szocialista Párt főtitkára mondta ezt a France Inter közszolgálati rádió adásában.

Nem az első eset, hogy szocialista politikus a hivatalos macroni politikai klisékkel ellentétesen foglal állást migráció és a migráció által előidézett helyzet megítélésében. A baloldali média által teljesen elhallgatott utolsó beszédében Gérard Colomb, a francia szocialisták erős embere azt nyilatkozta, hogy „bizonyos negyedek, kerületek kikerültek a Köztársaság fennhatósága alól, az iszlám elfoglalta ezeket".

Olivier Faure , Premier secrétaire du Parti socialiste : «Il y a une crise identitaire. Il existe des endroits où le fait de ne pas être issu de l'immigration donne l'impression d'être dans une sorte de colonisation à envers.» pic.twitter.com/4OIX6aIQ8y — Pierre Sautarel (@FrDesouche) 2018. október 25.

Többek között ezért is lépett ki a kormányból, súlyos konfliktusa támadt az ultraliberális, nihilista-ateista Macronnal ebben a kérdésben is.

Az utóbbi hetekben a francia közéletet egy baloldalhoz közel álló fiatal újságírók által kiadott könyv, az „Inch Allah" („ha Allah is úgy akarja") tartja izgalomban. Ebben a könyvben, pontosan úgy, ahogy azt jobboldali közírók, politikusok már évek óta ismétlik, kimondják azt az eddig a baloldal által elhallgatott tényt, hogy az iszlamizáció súlyos problémát jelent a francia társadalomban.

Lakosságcsere zajlik

Vannak olyan megyék, mint például Seine –Saint- Denis (a párizsi „migránsgettó") ahol a lakosságnak több mint a fele muzulmán, a baloldali politikusok pedig a muzulmánok szavazataival tudnak csak fennmaradni, választást nyerni. Ennek érdekében aztán különböző kedvezményeket adnak az iszlám hívőknek, segítenek nekik mecsetet építeni. Erről a nyugat-európában megkezdődő folyamatról írtunk már a belga Molenbeek behódolása kapcsán is.

A Szocialista Párt főtitkárának interjúját megosztó Pierre Sauterel twitter fiókjára özönlő kommentek között olyan is van, aki szerint miután a francia politikai elit végrehajtotta a lakosságcserét, most a bevándorlók a nekik kedvező politika érdekében a politikusokat cseréli le. De van olyan kommentelő is, aki úgy véli, hogy a muzulmánok, mindaddig, amíg nincs saját muzulmán jelöltjük a szocialistákra vagy a szélsőbalra fognak szavazni.