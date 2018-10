Kiderült, kik ölték meg a börtönben a bostoni maffiavezért

A maffia egyik "spicligyűlölő" volt bérgyilkosa és egy rabtársa verte agyon a kettős életű bostoni alvilági vezért, James "Whitey" Bulgert, akit kedden találtak holtan a cellájában új, nyugat-virginiai börtönében, ahova egy nappal korábban szállították át Floridából - értesült az amerikai média.

A gyilkossággal Fotios "Freddy" Geas 51 éves elítéltet, a maffia volt bérgyilkosát gyanúsítják, aki életfogytiglani büntetését tölti egy massachusettsi alvilági klán vezetőjének 2003-as megölése miatt - közölte az AP-vel egy névtelenséget kérő szövetségi nyomozó. A rendőr szerint legalább még egy másik rab is részt vett a leszámolásban.

A The Boston Globe című lap értesülése szerint Geas közismerten gyűlölte a besúgókat, és amikor a hírek szerint a korábban az FBI-nak is dolgozó 89 éves egykori rettegett gengsztervezér a Bruceton Mills-i fegyházba érkezett, automatikusan célpontjává vált.

A lap szerint videofelvétel van arról, amint Geas és egy másik rab hajnali hat órakor bemegy Bulger cellájába a reggeli idejére megnyitott ajtón. Az áldozatot két órával később találták meg agyonverve, szemét félig kivájták, ami az informátorok jellegzetes büntetése.

Bulger ügyvédje, J. W. Carney Jr. az amerikai szövetségi börtönrendszert tette felelőssé védence haláláért, hangsúlyozva, hogy a büntetés-végrehajtás által hozott döntés az átszállításról "halálbüntetéssé változtatták az életfogytiglanit".

A számos gyilkossággal és más súlyos bűncselekményekkel gyanúsított Bulgert, hajdan a tíz legkeresettebb bűnöző egyikét, több mint 16 évi keresés után, 2011 júniusában a kaliforniai Santa Monicában fogták el, miután a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) a nyilvánossághoz fordult, kétmillió dolláros jutalmat ígérve a nyomravezetőnek.

2013 augusztusában két egymást követő életfogytiglan plusz öt év szabadságvesztésre ítélték 11 gyilkosságért és egyéb bűncselekményekért.

Bulgert bankrablások miatt először 1956-ban ítélték el. A börtönben töltött kilenc év után visszatért Bostonba, ahol saját bandát alapított, majd a '70-es évek közepétől az FBI besúgója lett. Amerikai lapok szerint a szövetségiek a rivális új-angliai maffiáról adott információkért cserébe megengedték az ír gengszternek, hogy - amennyiben nem öl meg senkit - folytathassa üzelmeit.

"Whitey"-tól azonban a '80-as évekre már jobban rettegtek Bostonban, mint John Gottitól, a Gambino család főnökétől New Yorkban. A The New York Times szerint csaknem mániákus kegyetlenséggel gyilkolt, így a saját kezével fojtotta meg bandája két tagjának barátnőjét.