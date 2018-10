Minél közelebb ér az amerikai határhoz a Mexikóban haladó többezres migránskaraván, annál nagyobb a feszültség az Egyesült Államok határán. Többen attól tartanak, felfegyverzett milíciák jelennek majd meg a térségben. Donald Trump elnök időközben több ezer katonát vezényelt a határhoz, és közölte, hogy az illegális migránsok nem léphetnek be az USA területére. Mexikóban egyébként újabb migránskaravánok szerveződnek. Az Európát érintő 2015-ös migránsválság és a mostani helyzet között sokan párhuzamot látnak, és Soros Györgyöt sejtik a háttérben.

Egyre nagyobb a feszültség az Egyesült Államok és Mexikó határán, mivel egyre közelebb ér az országhoz a Hondurasból indult migránskaraván. A Fox News összeállítása szerint Texasban arra figyelmeztették a földtulajdonosokat, hogy a karaván érkezésével párhuzamosan egyre több felfegyverzett helyi jelenhet meg, akik meg akarják akadályozni az illegális migránsok USA-ba jutását. Sokan attól tartanak, hogy a felfegyverzett civilek megjelenése a térségben csak tovább növelné a feszültséget.

Shannon McGauley, az egyik civil milícia vezetője arról beszélt, hogy a tagjaik három különböző ponton gyűltek össze a határon, és a következő napokban további érkezőkre számítanak. Az Egyesült Államokban bevett gyakorlat, hogy a határ mentén civilek figyelik az illegális migránsok belépését, majd pedig, amikor felfedeznek valakit, akkor értesítik a határőrséget, akik őrizetbe veszik az illetőt. A határ menti térségekben többen aggodalmukat fejezték ki a milíciák érkezése miatt.

Újabb karaván indult

Időközben kiderült, hogy egy második migranskaraván is tart az Egyesült Államok felé. Az 1500-2000 fősre becsült csoport kedden kelt útra a guatemalai-mexikói határon fekvő Ciudad Hidalgóból a 30 kilométerre fekvő Tapachula település irányába a dél-mexikói Chiapasban.

Gerardo Garcia Benavente, a mexikói bevándorlási hatóság megbízottja szerint ez a közép-amerikai illegális bevándorlókból álló csoport nem akar csatlakozni ahhoz a jóval északabbra vonuló – eltérő becslések szerint egy 3500-7000 fős – migránskaravánhoz, amely jelenleg Juchitán de Zaragoza városánál tart Oaxaca államban. A Radio Formula rádiónak nyilatkozó illetékes azt mondta, a migránsok biztosak abban, hogy el fogják érni az Egyesült Államok határát.

A közép-amerikai migránsok nagyobb csoportja október 13-án kelt útra a hondurasi San Pedro Sula városából. Az elsősorban Guatemalából, Hondurasból és Salvadorból származó migránsok szintén az Egyesült Államok határához tartanak a mexikói Tijuana államba. Juchitantól úti céljuk megközelítőleg 3500 kilométerre fekszik. Útjuk során már össze is csaptak a rendőrökkel, rendkívül erőszakosak voltak.

Időközben Guatemalában a mexikói határon már egy harmadik migránscsoport szerveződik, hogy átkelhessen Mexikóba. A jelenleg mintegy 350 fős tömeg Tecún Umánban várja, hogy további emberek csatlakozzanak hozzájuk.

Trump: Ez egy invázió

Donald Trump amerikai elnök fenyegetésként értékelte a Mexikó felől közeledő migránskaravánokat, s ezért úgy döntött, hogy több mint 5200 katonát küld a határra. Trump emellett a Fox News televíziós csatornának adott interjúban arról beszélt, hogy „sátorvárosok” létesítését tervezi, ahol azokat a közép-amerikai migránsokat helyeznék el, akik menedékkérelmet nyújtanak be az Egyesült Államokban, és ahol kérelmük elbírálásáig tartózkodhatnak. Az amerikai elnök emlékeztetett arra, hogy a közép-amerikaiak által benyújtott menedékkérelem legtöbbjét – közel 80 százalékát – elutasítják az Egyesült Államokban.

Hétfői Twitter-üzenetében az elnök inváziónak nevezte a migránskaraván szándékát, s figyelmeztette őket, hogy a hadsereg már várja őket.

A baloldal beengedné a migránsokat

Miközben Trump elnök mindent megtesz, hogy az USA határain kívül tartsa a migránskaravánt, addig a baloldal a szocialista Alexandria Ocasio-Cortezzel az élen azon dolgozik, hogy átjuttassa az embertömeget a határon, ezzel is megmutatva ország-világ előtt, hogy ők törődnek az elesettekkel, miközben egyébként magasról tesznek saját országuk és saját állampolgáraik érdekeire és biztonságára. Ocasio-Cortez egyébként nemrég még azért küzdött, hogy számolják fel a határőrséget; most arra a következtetésre (is) jutott, hogy nem „karavánként”, hanem egy „nagyobb csoportnyi menedékkérőként” kellene titulálni a határhoz közeledőket.

Soros György állhat a háttérben

A mexikói migránskaraván ügye a magyar Országgyűlésben is téma volt. Böröcz László keddi napirend előtti felszólalásában párhuzamot vont a 2015-ös európai migrációs válság és az Egyesült Államok déli határa felé vonuló tömeg között. Szerinte 2015-ben nem véletlenszerűen jelentek meg emberek, hanem a Soros-hálózat tudatosan szervezett támadásáról volt szó Magyarország és Európa ellen. Most már nemcsak Európában, hanem az Egyesült Államokban is intenzíven dolgozik a Soros-hálózat – hangoztatta, hozzátéve: az Egyesült Államok déli határánál készülnek a főpróbára az arra menetelő, többezres migránstömeggel. Kísérteties a hasonlóság a korábbi szerbiai és a mostani boszniai helyzettel, ahol szervezetten menetelő, többezres migránstömeggel ostromolták meg a magyar, nemrég pedig a horvát határt – jegyezte meg.

Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára is úgy vélte, hogy főpróbát lehet látni, amelynek célja, hogy megtörjék a migrációellenes országok ellenállását. A történések mögött az államtitkár is Soros Györgyöt látta. Elmondta, Magyarország déli határaitól nem messze több tíz ezres tömeg áramlik észak felé, ezért fontos a magyar határ védelmének megerősítése. Szerinte romolhat a helyzet a magyar határon, mindenre, a legrosszabb eseményre, a magyar határ áttörésére is fel kell készülni.