Újabb ország száll szembe Soros György terveivel

Ausztria sem szavazza meg az ENSZ migrációpárti csomagját, aminek az előkészítésében óriási szerepe volt Soros György embereinek. A migrációs paktum tárgyalásából eddig az Egyesült Államok, Magyarország és Ausztria lépett ki, de komoly fenntartásai vannak Dániának, Lengyelországnak és Csehországnak is. A paktum lényege, összhangban az amerikai tőzsdespekuláns terveivel, hogy legálissá tegye az illegális migrációt és minél több szuverenitást elvegyen a bevándorlásellenes tagállamoktól. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban azt mondta a paktumról, a migrációs folyamatokat nem bátorítani, hanem megállítani kellene, a kiváltó okokat pedig meg kellene szüntetni.

Ausztria kilép az ENSZ globális migrációs csomagja elfogadásának folyamatából, mert a bécsi kormány álláspontja szerint tervezet elmossa a törvényes és az illegális bevándorlás közötti különbséget - közölte a jobboldali osztrák kormány. „Ausztria nem csatlakozik az ENSZ migrációs egyezményéhez” - jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár. "A szerződés több pontját élesen bíráljuk, nevezetesen azt, hogy összemossa a védelmet kérőket a megélhetési bevándorlókkal" - tette hozzá.



Sebastian Kurz kancellár és Heinz-Christian Strache alkancellár a kormányülést megelőzően világossá tette, hogy a kormány nem is küld hivatalos képviselőt a világszervezet december 10-11-i marrákesi konferenciájára, amelyen várhatóan elfogadják a csomagot.

Szuverenitásvédelem

Ausztriának erős fenntartásai vannak a dokumentum tartalmával kapcsolatban, nem tartja megfelelőnek a migrációs kérdések szabályozására, és attól tart, hogy elveszíti szuverenitását a migrációs politikában – írta az APA, az Osztrák Néppárt (ÖVP) és a Szabadságpárt (FPÖ) koalíciós kormányának kifogásai közé sorolva azt is, hogy az egyezmény elmossa a törvényes és az illegális migráció közötti különbséget.

Az osztrák kormány különösen hangsúlyozza azt az álláspontját, hogy az ENSZ migrációs csomagja révén nem válhat alapvető emberi joggá a migráció, sem a nemzetközi szokásjogra, sem a „puha jogra”, sem a nemzetközi bíráskodásra hivatkozva. Ausztria éppen ezért nem lép be az egyezménybe, távol marad a csomagról 2019 szeptemberében tartandó szavazástól az ENSZ Közgyűlésén – írta az APA, amely szerint az osztrák kormány nyilatkozatban részletesen ismerteti majd álláspontját az ENSZ-szel.

Babisnak sem tetszik

Ausztria, az elmúlt hetekben elsősorban az FPÖ, már korábban jelezte, hogy fenntartásai vannak a migrációs csomaggal szemben, amelynek elfogadásából Magyarország már korábban bejelentette kilépését, az Egyesült Államok pedig a kezdetektől nem vett részt benne – emlékeztetett az osztrák hírügynökség.

Ausztriához hasonlóan Csehország is azt fontolgatja, hogy nem írja alá az ENSZ bevándorláspárti csomagját. Andrej Babis, az ország kormányfője arról beszélt a Dziennik nevezetű lengyel lapnak, hogy az ENSZ migrációs dokumentumát alaposan meg kell tárgyalni a cseh kormányban, és egyáltalán nem lehet kizárni, hogy végül elutasítjuk a migrációs paktumot.

Az amerikai bevándorláspárti tőzsdespekuláns diktálta tollba?

Az ENSZ migrációs csomagja gyakorlatilag olyan, mintha Soros György diktálta volna tollba. A tervezet szerint a csomag teljes mértékben zárójelbe teszi az emberek jogát a biztonsághoz, mert meg akarja tiltani, hogy a migránsok személyes adatait átadják a kiutasításokkal foglalkozó bevándorlási hatóságoknak. Vagyis hiába lehetne tudni, hogy illegálisan tartózkodnak egy országban, nem lehetne kiutasítani őket.

Elképesztő eleme a javaslatnak, hogy már a migránsok megindulását megelőzően képzési programokat indítanának nekik. Mindez pedig világosan mutatja, hogy Soros György is nagy erőkkel felügyeli a migrációs csomag tárgyalási folyamatát. A különféle egyeztetéseken személyesen vett részt Soros György megbízottja, Louise Arbour migrációval foglalkozó főtitkári különleges képviselő, aki a Globális Migrációs Csomag alapját képező dokumentumot is készítette (Migration Works for All).

Soros személyesen tüntette ki az emberét

És, hogy Louise Arbour mit gondol a migrációról? Nos, az általa készített dokumentumban a következőket olvashatjuk:

Népszerűsíteni kell a migrációt, és hangsúlyozni a pozitív hatásait.

Segíteni kell a migránsok családegyesítését.

Félrevezető a migrációt önmagában fenyegetésként kezelni. A migráció ellen meghozott biztonsági intézkedések aggodalomra adnak okot, és veszélyeztetik a migránsok (!) biztonságát.

Megbízható útvonalakat kell kialakítani olyan migránsok számára, akik nem minősülnek nemzetközi menekültnek, de leküzdhetetlen akadályokkal néznek szembe az otthonukba való visszatérésnél.

Louise Arbour egy kanadai származású hölgy, aki korábban a Soros György által pénzelt brüsszeli székhelyű Nemzetközi Kríziscsoport vezérigazgatója volt. A Nemzetközi Kríziscsoport tevékenysége több szempontból is aggályos, pénzügyi hátterét pedig a Nyílt Társadalom Alapítvány biztosítja.

Soros György jelenleg is a Nemzetközi Kríziscsoport igazgatóságának tagja, de fiát, Alexander Sorost is ott találjuk a kuratóriumi tagok között. Az ENSZ migrációs csomagját előkészítő Louise Arbour közel öt évig töltötte be a Nemzetközi Kríziscsoport vezérigazgatói pozícióját. Munkásságáért Soros György személyesen tüntette ki a Közép-Európai Egyetem (CEU) Nyílt Társadalom díjával 2010-ben.

Az ENSZ legalizálná a migrációt

Mint arról korábban beszámoltunk, Ausztria, Dánia, Svájc és Lengyelország is szép lassan felsorakozik Magyarország, az Egyesült Államok és Ausztrália mellé, akik már korábban jelezték, hogy nem vesznek részt az ENSZ menekültügyi paktumának előkészítésében, és nem is fogadják el azt. A paktum célja az illegális migráció felgyorsítása, és azt mindenáron legálissá alakítani. Mindezt Angela Merkel német kancellár is elismerte legutóbbi nyilatkozatában. Az ENSZ migrációs tervét az Európai Bizottság is felkarolta. Ismét napirendre került a migránsok betelepítése azon országokba, akik nemet mondtak a kötelező kvótára.

Az ENSZ globális migrációs csomagjának elfogadási folyamatából való kilépést fogja javasolni a lengyel miniszterelnöknek Joachim Brudzinski lengyel belügyminiszter, aki attól tart, hogy a csomag elfogadása csak tovább bátorítaná az illegális bevándorlást. „Javasolni fogom Mateusz Morawiecki miniszterelnök úrnak a kilépést. Véleményem szerint a tervezet nem garantálja Lengyelország biztonságát, és tovább bátorítja az illegális bevándorlást” – olvasható a Twitter-üzenetben.

Orbán Viktor: A migrációt vissza kell szorítani

Orbán Viktor miniszterelnök korábban az ENSZ készülő migrációs csomagjával kapcsolatban hangsúlyozta: a magyarok szerint a migráció rossz dolog, nem bátorítani kell, hanem visszaszorítani, azt kell segíteni, hogy mindenki a szülőföldjén boldogulhasson. A keresztény alapokon álló európai civilizációt meg kell védeni – emelte ki.

A migrációs folyamatokat nem bátorítani, hanem megállítani kellene, a kiváltó okokat pedig meg kellene szüntetni – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A világban egyre több olyan folyamat zajlik, amely újabb migrációs hullámok megindítására alkalmas. Ezek közül „az egyik legjelentősebb az a vízválság, amelynek a küszöbén áll a világ” – fogalmazott.

Hozzátette: a világ számos pontján krónikus vízhiány alakul ki, más pontjain viszont túl sok a víz, és a klímaváltozás miatt szigetek és alacsonyan fekvő területek tűnhetnek el a jövőben. Úgy vélte, ez újabb migrációs hullámok megindulásával fenyeget, ezért„az ENSZ-nek ahelyett, hogy a migrációs hullámokat inspirálja”, arra kellene koncentrálnia, hogy megszüntesse azokat az okokat, amelyek az elkövetkező időben az újabb migrációs hullámok megindulásához vezethetnek.