Andrej Babis cseh kormányfő javasolni fogja, hogy Csehország - Magyarország és Ausztria példáját követve - ne csatlakozzon az ENSZ globális migrációs csomagjához.

A kormány a miniszterelnök csütörtöki prágai nyilatkozata szerint várhatóan a jövő héten fog foglakozni a témával. Andrej Babis, aki egyben a kormányzó ANO mozgalom elnöke, újságíróknak elmondta, hogy a cseh álláspont kialakítását előzetesen még koalíciós partnerével, a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) vezetőivel is meg akarja vitatni. A politikus az osztrák és a magyar álláspontot osztva úgy látja, hogy a tervezett paktum elmossa a különbségeket a legális és az illegális migráció között, illetve a dokumentum megfogalmazásai lehetővé teszik a különböző értelmezéseket.

Kormánykoalíciós partnerünknek azt fogom javasolni, hogy mi is úgy járjunk el, mint Ausztria vagy Magyarország - jelentette ki Babis a cseh parlamenti alsóházban egy ellenzéki képviselő kérdésére válaszolva.

"Nekem sem tetszik a paktum. Arra számítok, hogy a koalícióban döntést hozunk erről" - fejtette ki a kormányfő. Babis később újságíróknak úgy pontosított, hogy a kérdésről tárgyalni kíván Jan Hamácekkel és Tomás Petrícekkel, a bel-, illetve külpolitikai tárca szociáldemokrata vezetőivel.

A kormányfő ugyanakkor megerősítette, hogy Csehország továbbra is elutasítja a migránsok befogadását."Nem fogadunk be semmiféle illegális migránsokat. Ez továbbra is érvényes" - szögezte le Andrej Babis. Szerinte a migránskérdés megoldását egy Afrikának szóló Marshall-terv, vagyis a jelenleginél nagyobb európai gazdasági segítség jelentheti.