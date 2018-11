Az ENSZ-ben végbemenő folyamatok megosztják az uniót

Az Egyesült Államok és Magyarország után Ausztria is kilépett az ENSZ globális migrációs csomagjából. Az ENSZ-ben végbemenő folyamatok pedig megoszthatják az uniót – mondta Deák Dániel az M1 Napi aktuális műsorában.

A politológus szerint a lavinát az Egyesült Államok indította el, most arra lehet készülni, hogy további országok követik Ausztriát. Ezután pedig kialakul egy

törésvonal a bevándorláspárti és a bevándorlásellenes országok között

– mutatott rá.

Mint ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, Ausztria is kilépett az ENSZ globális migrációs csomagjából, és Dániának, Lengyelországnak és Csehországnak is komoly fenntartásai vannak.