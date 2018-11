Tizenhétre emelkedett a rendkívül rossz időjárás áldozatainak száma Olaszországban csütörtökön. Az északkelet-olaszországi Veneto tartomány területén pénteken is a legmagasabb fokozatú riasztás lesz érvényes.

Egy hetvenéves házaspár autójában halt meg, amikor egy fa a gépkocsira dőlt a heves eső és szél következtében az észak-olaszországi Valle d'Aosta egyik országútján. Alto Adigében további két ember halt meg. Velük 17-re emelkedett az áldozatok száma, miután a lassan egy hete tartó esőzésekben korábban már tizenhárman meghaltak.

Csütörtökön a legmagasabb fokozatú riasztás volt érvényes az északkeleti Venetóban, amit péntekre is meghosszabbítottak. Kiemelt lesz a készültség a következő 24 órában Umbria tartományban és Dél-Olaszországban is. Kritikus a helyzet a trentinói Belluno térségében, ahol négy napja ömlik az eső, amely többszörösére duzzasztotta a patakokat, a heves eső és szél pedig több ezer fát döntött ki. Valle d'Aostában a 2000 méteren fekvő Cervinia városát a hó temette be, amire a helyi lakók emlékezete szerint soha nem volt példa november elején.

Heavy snowfall in Cervinia, Valle d'Aosta, NW Italy at 2000 m elevation today, November 1. Report: Cervinia Icons pic.twitter.com/x6exypquRu — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 2018. november 1.

A Pó-folyó tetőzése a következő napokban várható. Velencében csökkent az ár szintje, de a szigetek egy része továbbra is víz alatt van. A Szent Márk téren úszó medúzát észleltek.

Rómában csütörtökön is egész nap zuhogott az eső. Több metróállomást lezártak a beáramló víz miatt. A szicíliai Palermót is az esővíz árasztotta el.

Az előrejelzések szerint az esős idő jövő hétig nem hagyja el Itáliát.