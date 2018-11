Bűnügyi eljárást indított a Scotland Yard az ellenzéki brit Munkáspárton belüli antiszemita ügyek kivizsgálására. Korábban beszámoltunk róla, hogy a nyugat-európai baloldali pártok körében egyre gyakrabban bukkan fel új típusú zsidóellenesség.

Cressida Dick, a londoni rendőrség főparancsnoka a BBC közszolgálati rádiónak pénteken elmondta: a vizsgálat kezdeti szakasza az online felületeken megjelent tartalmakra összpontosít, mert már ezek alapján is úgy tűnik, hogy bűncselekmény történhetett. Ennek az volt az előzménye, hogy a londoni rendőrséghez eljutott egy olyan akta, amiben a brit Munkáspárthoz köthető antiszemita bűncselekményekre vonatkozó bizonyítékok találhatóak.

Ebben összegyűjtöttek 45 olyan esetet, amelyekkel kapcsolatban felmerülhet az antiszemita indíttatású bűncselekmény gyanúja.

A brit baloldali párt közölte, nem keresték még őket az ügyben, de készek mindenben együttműködni a hatóságokkal. A fenyegető bejegyzések között voltak olyanok, amelyeket munkáspárti tagok töltöttek fel közösségi médiaportálok felületeire.

A Facebookon megjelent egyik poszt például a Munkáspárt egyik alsóházi képviselőnőjét „szélsőséges cionistának” nevezi, és fizikai bántalmazással fenyegeti.

A beszámolóból nem derül ki, hogy ki a megfenyegetett képviselőnő. A Labour egyik zsidó képviselője, Luciana Berger azonban már az év elején összetűzésbe került a párt vezetésével, miután Twitter-bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője még 2012-ben támogató üzenetet küldött egy durván antiszemitának minősített londoni utcai falfestmény szerzőjének, aki kifogásolta műve eltávolítását.

A Munkáspárt vezető tagjait az elmúlt években is többször érte az a vád, hogy antiszemita nézeteket hangoztatnak.

Ken Livingstone volt londoni polgármester is e váddal szembesült, miután egy BBC-interjúban azt mondta: Adolf Hitler politikája kezdetben arra irányult, hogy a zsidók költözzenek „Izraelbe” – az akkori Palesztinába –, és a náci diktátor „ezzel valójában a cionizmust támogatta”. Nem sokkal később a 300 ezresre becsült brit zsidóság két vezető érdekképviseleti csoportja, a Board of Deputies of British Jews és a Jewish Leadership Council rendkívül erőteljes bírálatokat megfogalmazó közös nyílt levelet tett közzé.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a nyugat-európai baloldali pártok körében egyre inkább egy új típusú antiszemitizmus kezd formát ölteni. A jelenségre brit, holland és spanyol példákat is hozott portálunk.