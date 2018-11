Öt nap, öt különlegesség Dubajban

Beköszöntött a november, és attól eltekintve, hogy az ilyenkor megszokott hőmérsékletnél jóval melegebb van hazánkban, sokan a nyári főszezon helyett ilyenkor szeretnek ellátogatni melegebb éghajlatú városokba. Dubaj évek óta közkedvelt úti cél az év minden napján, hiszen bármikor is megyünk, egészen biztosan 30 Celsius-foknál melegebb van, és napjainkban már fapados légitársasággal is könnyen és olcsón eljuthatunk az Egyesült Arab Emírségek városába. Ha csak pár napra megy az ember, az alábbi programokat mindenképpen érdemes belesűríteni az ott eltöltött időbe.

Akik a télből a nyári melegbe vágynak, de nem akarnak messzire utazni, vagy csupán pár napra szeretnének kikapcsolódni, azoknak Dubaj lehet a tökéletes választás. A sivatag közepén mesterségesen létrehozott metropolisz ugyanis egy rövid kiruccanás alkalmával is tartogat izgalmas programokat. A Burj Khalifáról mindenki hallott/olvasott már eleget, jöjjön hát néhány újdonság is.

Dubaj Keret

2018 januárjában adták át Dubaj egyik új és egyben leglátványosabb attrakcióját, a Dubaj Keretet. A hatalmas, aranyozott keret 150 méter magas, 93 méter széles és mintegy 13 milliárd forintba került.

A keret tetején kialakított, 90 méter széles, üvegezett folyosó 360 fokos kilátást nyújt, így szinte az egész várost belátni. A bejáratnál egyébként, még mielőtt felmennénk a lifttel a kilátó tetejére, még egy múzeum is helyet kap, mely a város történetét és fejlődését mutatja be. A jegyár igen kedvező, felnőtteknek átszámolva mintegy 4000 forint, gyermekeknek 2000 forint. Ha Dubajban jár, ez már legalább annyira kihagyhatatlan, mint a méltán híres Burj Khalifa.

Atlantis The Palm – Aquavanture Waterpark

A varázslatos luxusszálloda szomszédságában található az Aquaventure Waterpark, Dubaj legnagyobb vízi parkja, hihetetlen mennyiségű és izgalmas csúszdával hozza az adrenalint.

A 160 ezer négyzetméteres park két fő toronyból áll (Poszeidón és Neptunusz), melyeket a látogatók csúszdák közötti szállítására szolgáló, hatalmas, lassú folyó köt össze.

De a csúszdákon túl rengeteg program vár még ránk, itt minimum egy teljes napot érdemes eltölteni, annyi lehetőséget kínál a park. A víziparkon kívül 17 magas minőségű – köztük Michelin-csillagos – étterem található, üzletek, de testközelbe kerülhetünk akár a delfinekkel, oroszlánfókákkal, cápákkal és úgy a tengeri élővilág majdnem minden élőlényével.

Dubaj Fitnesz kihívás

A Dubaj Fitnesz Kihívás egy új kezdeményezés, a fitneszkezdeményezések zászlóshajója, melyet tavaly Őfelsége Sejk Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Dubaj koronahercege és a Dubaji Minisztertanács elnöke indított el.

A fesztivál 2018. október 26-tól november 24-ig tart, vagyis az érdeklődőket 30 teljes napon át városszerte számos helyszínen várják programok. A programok elég széleskörűek – a sétától a csapatsportokon, intenzív fitneszrendszereken, paddle-boardingon és a csoportos fitneszórákon, mint a labdarúgás, a jóga, a biciklizés, illetve minden máson át –, az idei év még akciódúsabb, szórakoztatóbb és személyesen eredményesebb lesz, hiszen a tevékenységeket megpróbálják személyre szabni minden korosztály, minden képességű egyén, és minden dubaji közösség számára.

Dubaj Marina

A Dubai Marina egy mesterséges öböl a Sejk Zajed út és a Perzsa-öböl közé szorítva, a Dzsumeira Pálma szomszédságában, itt található a világ ember által létrehozott legnagyobb kikötője.

Több mint 120 ezer ember lakik az itt felhúzott felhőkarcolókban, vízén jachtkikötők sorakoznak, a parton kávézók és éttermek követik egymást. A turisták nem véletlenül szeretik a város ezen részét, itt nappal is, és este is pezseg az élet, az éjszakai hajózás közben gyönyörködhetünk a felhőkarcolók különleges kivilágításaiban, miközben egy-egy mecset is elbújik a monstrumok között. Az itt található Marina Beach pedig a város egyik legjobban felszerelt strandja.

Queen Elizabeth 2 – a történelem vízén úszó szálloda

A Queen Elizabeth 2 egy luxus-óceánjáró, mely 1967 szeptember 20-án indult először útjára Skóciából. Első hallásra a brit hajó sehogy sem illik bele a Dubajról alkotott képbe, de ha jobban belegondolunk, Dubaj pont azért vonz annyi embert folyamatosan, mert kulturálisan sokszínű. Itt tényleg mindent megtalál az ember, néha olyan, mintha az egész világot belesűrítették volna egyetlen városba. A Queen Elizabeth 2 hajót még 2008-ban vásárolta meg az Egyesült Arab Emírségek, 100 millió dollárért.

Ezután a hajót az eredeti tervei alapján felújították, és 2018. áprilisa óta állandóan a Mina Rasid kikötőben horgonyoz. Szállodává alakítva 1300 szobája van, amelyek ára 200-tól 15 ezer dollárig terjed. 13 étterem és bár áll a vendégek rendelkezésére, sőt még egy múzeum is.

Cikkünk a Dubaji Turisztikai Hivatal közreműködésével készült.