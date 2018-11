Donald Trump így parancsol megálljt a Soros-expressznek

Kedden félidei választásokat tartanak az Egyesült Államokban, amelynek óriási a tétje. A kampány egyik legfontosabb eleme a Hondurasból útnak induló több ezer fős migránskaraván, amelyet több amerikai újság szerint Soros György támogatásával indítottak el az Egyesült Államok felé. Donald Trump többször leszögezte, a migránsokat megállítják a határnál, ezzel szemben a Soros támogatta demokraták beengednék a bevándorlótömeget. Az amerikai elnök mozgósította a hadsereget a mexikói határra, mintegy 35 kilométeres határszakaszon épült drótkerítés a Soros-expressz megfékezésére.

Az Egyesült Államokban kedden rendezik az úgynevezett félidei választásokat, amelyek során az amerikaiak a szenátus mintegy harmadáról döntenek, valamint a republikánusok és a demokraták elmúlt kétéves teljesítményéről mondanak ítéletet. A tét nagy, hiszen befolyásolja a politikai erőviszonyokat az amerikai törvényhozásban: ha a demokraták többségbe kerülnek akár a Szenátusban, akár a Képviselőházban, megpróbálják megakadályozni, hogy Donald Trump hatékonyan politizálhasson.

A Soros György anyagi támogatását élvező demokraták, megérezve a vérszagot, szokatlanul durva eszközökhöz nyúltak a kampányban, elég csak Brett Kavanaugh főbíró megszavazása körüli hercehurcára gondolni. Ismert, az Egyesült Államokban a Legfelsőbb Bíróság kilenc tagját, akik a végső szót mondják ki, élethosszig választják. A Kavanaugh személyéről szóló szenátusi szavazást megelőzően hirtelen több nő is felhozott ellene középiskolai és egyetemi éveire vonatkozó szexuáliszaklatási-vádakat. Trump jelöltjét a szexuáliszaklatási-vádak ellenére megszavazták, később kiderült, hogy az FBI nem talált semmilyen bizonyítékot az ügyben, ráadásul tegnap az egyik nő bevallotta, hogy hazudott, soha nem is találkozott Kavanaugh-val. Sőt, minden bizonnyal a másik nő is hazudott. Több amerikai sajtótermék is Soros Györgyöt vélte felfedezni a provokáció mögött, a kommentárjaikban arról írtak, hogy emberein keresztül a szexuális vád rásütésével igyekezett meghiúsítani Kavanaugh főbíróvá választását. Nem ez volt azonban az egyetlen olyan történés a félidei választás előtt, amely Soroshoz köthető, és meghatározó szerepe van a kampányban.

Soros útnak indította, Trump megállítja a migránskaravánt

„A migránsok nem fognak bejönni az országba” – szögezte le az elmúlt hónapokban többször is Trump annak kapcsán, hogy a Hondurasból egy több ezer fős migránskaraván indult el. Eltérő becslések szerint

az Egyesült Államok felé tartó karaván 3500-7000 főből áll.

Elsősorban Guatemalából, Hondurasból és Salvadorból származó emberekből indultak útnak. A Mexikónál járó tömeg létszáma folyamatosan változik, mert újabb és újabb emberek csatlakoznak. A helyzet eszkalálódott: az Egyesült Államok felé tartó migránsok azzal fenyegetőztek, amennyiben szükséges, utakat foglalnak el, követelve, hogy járműveket biztosítsanak nekik az útra.Az ügyből komoly politikai vita alakult ki, a republikánusok a botrány kirobbanása óta azt mondják, hogy meg akarják akadályozni a bevándorlók érkezését, miközben a demokraták egyértelművé tették, hogy beengednék őket az országba.

A közvélemény-kutatások szerint az amerikaiak jelentős többsége Trump álláspontján van, így a migránskaraván „kezelése” miatt billent a mérleg: nemrég még a demokratáknak állt a zászló, azonban az amerikai elnök karakán bevándorlásellenes politikájának köszönhetően fordult a helyzet, és a republikánusok látványosan megerősödtek a felmérésekben. De hogyan is kezelte Trump a helyzetet? A múlt héten a Fehér Házban újságírók előtt tartott sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy kormányzata fel fog készülni a menetelő migránsok feltartóztatására.

A hadsereget már odarendeltük, körülbelül 5 ezer katonánk van (a határnál), és még további 10-15 ezer katonát küldhetünk – mondta. A védelmi minisztérium eddig 5200 amerikai katonának az amerikai-mexikói határra telepítéséhez adott felhatalmazást. További 1000 tengerészgyalogost rendeltek Kaliforniához. Trump elnöki rendeletet ad ki a migráció megfékezésére, az intézkedés már meg is hozta az eredményt, ez látszik az AFP által közzétett képeken. A felvételek arról tanúskodnak, hogy a mexikói határhoz kivezényelt több ezer katona drótkerítést húzott fel Texas állam déli részén.

A hadsereg szóvivője szerint eddig mintegy 35 kilométeres határszakaszon emeltek drótkerítést, és további 241 kilométert is meg akarnak erősíteni.

Zajlanak a munkák a mexikói határnál.

A migránskaravánnak nem sok esélye lesz.