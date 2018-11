A németek legnagyobb része Friedrich Merz volt parlamenti (Bundestag-) frakcióvezetőt választaná meg a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnökének egy vasárnap ismertetett felmérés szerint. A CDU konzervatív irányzatához sorolt politikusra a német választók 38 százaléka szavazna a Bild am Sonntag című vasárnapi lap megbízásából készített közvélemény-kutatás szerint. Merz jelöltsége a német bevándorláspolitika szempontjából is izgalmas lehet, mivel a visszatérését tervező politikus Merkellel szemben a konzervatív irányzatot képviselte.

A második helyen Annegret Kramp-Karrenbauer főtitkár áll, a távozó pártelnök, Angela Merkel szövetségeseként számontartott politikusra 27 százalék szavazna. A CDU bázisában 39 százalékos a támogatottsága. A harmadik Jens Spahn egészségügyi miniszter, a legfiatalabb elnökjelöltre a németek 13 százaléka, a CDU-szavazók 9 százaléka voksolna.

Angela Merkel hétfőn jelentette be, hogy 18 év után befejezi a pártelnöki munkát. Döntésének közvetlen előzménye, hogy a Hessen tartományban előző nap tartott helyi törvényhozási (Landtag-) választáson pártjának támogatottsága 27 százalékra süllyedt az előző, 2013-ban tartott Landtag-választáson elért 38,3 százalékról.

A következő elnököt a párt december 7-én kezdődő hamburgi kongresszusán választják meg.

Konzervatív fordulat jöhet a CDU-ban?

Ahogy arról korábban az Origo beszámolt, Friedrich Merz arra hivatkozva jelentkezett be kedden a CSU elnöki székéért, hogy a pártnak új lendületre, megújulásra és tapasztalt vezető személyiségekre van szüksége. A 63 éves politikus már csak amiatt is kiváló elnökaspiráns lehet, mert kiegyenlítetlen számlája van Merkellel: 2002-ben ugyanis amiatt kellett távoznia a CDU/CSU közös parlamenti frakciójának az éléről, mert pártelnökként Merkel az ő posztját is magáénak akarta.

Merz 2009-ben a parlamenti mandátumáról is lemondott, és egy időre hátrahagyta a politikát,

hogy az üzleti életben érjen el sikereket: jelenleg a világ legnagyobb vagyonkezelője, az amerikai BlackRock németországi felügyelőbizottságát vezeti, illetve jogászként és pénzügyi szakértőként a Köln–Bonn repülőtér felügyelőbizottságát irányítja.

Arról is beszámoltunk, hogy Merz potenciális jelöltsége a bevándorláspolitikai vita szempontjából is meghatározó lehet, az egykori politikus ugyanis a Leitkulturról (domináns vagy vezető kultúráról) szóló vitában – Merkellel ellentétben – a konzervatív ágat képviseli – írta a Handelsblatt.