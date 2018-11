Vona Gáborék szektás barátai miatt terjed a kanyaró Izraelben

A Jobbikot korábban támogató Izrael-ellenes szekta, a Neturei Karta tagjai miatt terjed a kanyaró Izraelben - számolt be erről a the Times of Israel. A radikális szekta tagjai ugyanis elutasítják az életmentő, kötelező védőoltásokat, mivel azokat veszélyesnek tartják. Emiatt egyre több a kanyaróval regisztrált beteg a zsidó állam területén. Legutóbb egy 18 hónapos kislány meg is halt a betegségben, mivel szülei radikális meggyőződése miatt nem volt beoltva kanyaró ellen.

A jeruzsálemi kislány a szüleitől kapta el a betegséget, akik közül egyik sem élt a kötelező védőoltással, mivel mindketten az ultra-ortodox és radikális izraeli szektának, a Neturei Kartának a tagjai voltak.

A cikk beszámolt arról, hogy a betegség agresszíven pusztít az utóbbi egy évben egész Izraelben főképp a fenti szekta tagjai között, csak Jeruzsálemben 753 betegről tudnak.

A Jobbik barátai

A Neturei Karta neve onnan csenghet ismerősen számunkra, hogy ez a szervezet volt, amely nyíltan kiállt az akkor még nem baloldalra forduló, hanem az Izrael- és zsidóellenes megnyilvánulása miatt antiszemitának tartott Jobbik mellett. A Karta több tagja is egy nyílt levélben támogatta a Jobbikot még 2014 elején, amelyet Vona is kitett a Facebook-oldalára, és a Jobbik-közeli N1TV is készített interjút tagjaikkal.

A szervezet egyébként azzal váltott ki visszatetszést a zsidó emberek körében, hogy nyíltan ellenzi Izrael Állam létét. De emellett olyan botrányok köthetőek még a tagjaik nevéhez, mint például, hogy a szervezet amerikai vezetője többször találkozott az Iszlám Nemzet radikális fekete szervezet antiszemita vezérével, Louis Farrakhannal, de 2010-ben Gázában néhány tagjuk részt vett a Gázai Szabadság Menetében a palesztin területen uralkodó Hamászt támogatva.

De több tagjuk ellátogatott Mahmud Ahmedinezsád korábbi iráni elnökhöz, többek közt egy holokauszttagadó konferencia apropóján, vagy épp Berlinben tüntettek a holokauszt-emlékműnél Izrael Állam ellen.