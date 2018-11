Párizs mellett a francia vidéken is kiskorú migránsbandák garázdálkodnak

Szélmalomharcot folytat a Dél-Franciaországban található Montpellier rendőrsége a városban garázdálkodó, betöréseket, erőszakos bűncselekményeket és rablásokat elkövető kísérő nélküli, magukat kiskorúnak valló migránsbandákkal szemben.

Egy rendőrségi forrás szerint nem múlik el nap anélkül, hogy egy kiskorú migráns bűncselekményt kövessen el, leginkább a városközpontban. A leggyakoribb az ékszerrablás, a mobiltelefon-lopás és a késes támadás. Egyre több az előre eltervezett betörés is.

Ezek lassan mindennapos bűncselekménnyé váltak.

Ezenkívül a kiskorú migránsok csempészcigaretta- és kábítószer-árulásban is közreműködnek.

Sajnos a rendőrség, mivel kiskorúakról van szó, tehetetlen.

Hiába indul eljárás az elkövetett bűncselekmények miatt, a kiskorú nem büntethető, a kihallgatás után vissza is küldik őket szállásukra, amely általában egy állam által finanszírozott hotel.

A helyi rendőrség két éve hiába kongatja a vészharangot, hogy a fiatalkorúakat vigyék vissza oda, ahonnan az embercsempészek segítségével jöttek, leginkább Marokkóba vagy Albániába, de nem történik semmi, az internacionalista macroni rezsim magára hagyta a francia vidéket is.

Amúgy már két éve tüntetnek a montpellieri franciák a bűnöző migránsok ellen, eredménytelenül.

Arról beszámoltunk már, hogy kiskorú marokkói bandák tartják rettegésben Párizs 18. kerületét, és arról is írtunk, hogy a probléma Spanyolországban is nagyon akut, mert szeptemberig több mint 10 ezer kiskorú szökött be az országba.

Összesen az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezetének (IOM) az adatai alapján 2018. január 1. és október 30. között 47 505 illegális bevándorló érkezett Spanyolországba.

Ott a baloldali, migránspárti kormány kezdeményezett tárgyalásokat marokkói vezetőkkel a probléma megoldása, a kiskorúak visszafogadása céljából, de ezek a tárgyalások eddig még nem vezettek semmilyen eredményre.

A Pedro Sánchez vezette madridi kormány vélhetően nem is akarja sürgetni a probléma megoldását, hiszen a migránsokból egyszer szavazók lesznek.

A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy ők a bevándorláspárti baloldalra fognak voksolni.