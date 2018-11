Csak az elmúlt napokban négy embert késeltek halálra Londonban

London egyre inkább elveszíti az ellenőrzést néhány kerületében, a muszlim polgármester, Sadiq Khan viszont csak hárítja a felelősséget. Piers Morgan újságíró és műsorvezető az ITV Good Morning Britain című műsorában keményen nekiment a városvezetőnek, miután csak a múlt héten négy késeléses gyilkosság történt a metropoliszban.

Korábban már az Origo is többször írt a Londonban elkövetett bűncselekmények számának erőteljes emelkedéséről, a tomboló erőszakról, a lövöldözésekről, és a növekvő késeléses gyilkosságokról is. Sadiq Khan polgármestert láthatóan nem foglalkoztatja annyira a most már tarthatatlan közbiztonsági helyzet, pedig London már New Yorkot is megelőzte a gyilkosságok száma terén. Az elmúlt hónapokban komoly kritikák érték a pakisztáni származású polgármestert, de ő a központi kormányzatra mutogat.

Nemrégiben azt találta mondani, hogy London a világ egyik legbiztonságosabb városa, a támadásért pedig azok hibásak, akik csökkentették a rendőrség költségvetését. Az említett reggeli műsorban azonban feltették neki a kérdést, hogy tulajdonképpen mit fog tenni azért, hogy megállítsa a gyilkosságokat, hiszen nyilvánvaló, hogy elvesztették az ellenőrzést. Khan hárította a felelősséget, és annyit tudott mondani, hogy kevesebb, mint 30 ezer munkatársuk van, akik rendkívül keményen dolgoznak.

Hozzátette, hogy az elmúlt 8 évben elvesztettek több ezer rendőrt, rendőrségi alkalmazottat és közterület-felügyelőt is.

A műsorvezető elég határozottan feltette a kérdést, miszerint London polgármestereként érez-e bármilyen felelősséget a kialakult helyzetért vagy mindenki más a hibás, pl. Theresa May miniszterelnök, aki lecsökkentette a rendőrség létszámát. Khan kijelentette, hogy én vagyok London polgármestere és a felelősség engem terhel. Piers Morgan éles szavakkal válaszolt a polgármesternek, miszerint oldja meg a problémát mert nem akar halálra késelt fiatal gyerekeről beszélni, majd hozzátette, hogy

nagyon unalmas és nagyon ijesztő az emberek számára, hogy minden alkalommal ugyanarról kell beszélnünk.

A múlt héten néhány nap alatt négy embert is halálra késeltek, vasárnap egy 22 éves fiatalembert, pénteken éjszaka egy 17 éves lett az áldozat, míg csütörtökön egy 15 éves gyerek vált prédává. Szerdán pedig egy 38 éves embert késeltek halálra ebédidőben a dél-kelet londoni Southwark Parkban. Közben már egy újabb támadás történt, vasárnap este egy 30 év körüli nőt szállítottak kórházba életveszélyes sérülésekkel, miután megkéselték Kelet-Londonban.

Több mint 110 gyilkossági ügyben indítottak el nyomozást az Egyesült Királyság fővárosban ebben az évben, de a főpolgármesternek az utóbbi időben az volt a legfontosabb, hogy a Wikipédiánál dolgozók nemi megoszlása rendkívül aránytalan a férfia javára, illetve hogy túl sok fehér középosztálybeli férfi használja a kerékpárutakat. Az a meghökkentő kijelentés is tőle származik, miszerint a terror a nagyvárosi élet része, és ezzel együtt kell élni. Az tények azt mutatják, Khan alkalmatlan városvezetőnek, a következő 2020-as önkormányzati választás azonban még elég messze van ahhoz, hogy a londoni szavazópolgárok mérlegeljék a helyzetet és esetleg egy olyan városvezetőt válasszanak, aki szerint a biztonság egy alapvető emberi igény, és ennek megfelelően hajlandó vezetni egy 8 milliós világvárost.