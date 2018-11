Apjuk holttestét kérik Dzsamál Hasogdzsi fiai, akik Szaúd-Arábiában akarják eltemetni az ország isztambuli főkonzulátusán meggyilkolt szaúdi ellenzéki újságírót.

A Washingtonban tartózkodó Szalah és Abdullah Hasogdzsi hozzátették, a holttest nélkül a család képtelen gyászolni és megbirkózni Dzsamál Hasogdzsi halálával. Arra kérték a szaúdi hatóságokat, adják vissza apjuk maradványait, hogy méltó módon eltemethessék a szaúd-arábiai Medinában, a Próféta-mecset melletti al-Baki temetőben, családja többi tagja mellé. Az újságíró idősebb fia hozzátette: a szaúdi uralkodó, Szalmán király leszögezte, hogy mindenkit, akinek köze volt a gyilkossághoz, igazságszolgáltatás elé állítanak. "Én pedig hiszek ebben, ez így lesz" - mondta Szalah Hasogdzsi.

Találkoztak a királlyal

Szalah Hasogdzsi október 24-én találkozott családtagjai kíséretében Szalmán királlyal és a trónörökössel, Mohamed bin Szalmánnal. Az uralkodócsalád részvétét nyilvánította a Hasogdzsi család tagjainak. Szalah Hasogdzsi egy nappal később elhagyta az olajmonarchiát, Washingtonba utazott.

A szaúdi kormányt és a Szaúd-Arábiát sokak szerint de facto irányító trónörököst bíráló 59 éves Dzsamál Hasogdzsit, aki egyebek mellett a The Washington Post című amerikai napilap munkatársa is volt, október 2-án gyilkolták meg, azután, hogy bement országa isztambuli nagykövetségére, hogy a török menyasszonyával való házasságkötéséhez szükséges iratokat beszerezze. Az ügy miatt diplomácia nyomás alá került Rijád, a korábban reformerként emlegetett trónörökös megítélése pedig jelentősen romlott a nemzetközi porondon. Török és amerikai tisztviselők egyaránt arra az álláspontra helyezkedtek, hogy Hasogdzsi megölésére a trónörökös adott utasítást, amit Rijád határozottan tagad.

Recep Tayyip Erdogan török elnök a The Washington Post című lap internetes oldalán a minap megjelent véleménycikkében leszögezte: a parancs az újságíró meggyilkolására a szaúdi kormányzat legmagasabb köreiből érkezett.

Megpróbálhatták meggyőzni

A trónörökös korrupcióellenes hadjáratának keretében Szaúd-Arábiában hónapokig fogva tartott, befolyásos al-Valíd bin Talál bin Abdel-Azíz herceg, a szaúdi uralkodó család milliárdos tagja azonban védelmébe vette és igazi reformernek nevezte a trónörököst a Fox News amerikai televízióban. Arra a felvetésére, hogy az ügy felgöngyölítésének fejleményei nem azt támasztják-e alá, hogy a trónörökös rendelte el a gyilkosságot, al-Valíd visszautasította a kérdésben rejlő állítást. Közölte: Szaúd-Arábiában érvényben van egy rendelet, amely szerint a külföldön tartózkodó és a rendszert bíráló embereket megpróbálják meggyőzni, hogy térjen haza és otthon majd megvitatják vele a mondandóját. Al-Valíd szerint az történhetett, csak "valami rosszul alakult".

Feldarabolhatták

Hasogdzsi fiai mindazonáltal "szerény emberként" írták le apjukat, hangsúlyozták, hogy sosem volt disszidens, "szerette országát" és "hitt a monarchiában", illetve az átalakulásban, amely - a trónörökös vezetésével - megkezdődött a közel-keleti országban. Abdullah reményének adott hangot, hogy édesapja nem halt kínkeserves halált. A gyilkosság körülményeit vizsgáló isztambuli főügyészség azonban azt állapította meg, hogy Hasogdzsit előre kitervelt módon azonnal megfojtották, mihelyt belépett a külképviselet épületébe. Hozzátették: a szaúdi újságíró holttestét - szintén az előre kitervelt módon - a gyilkosságot követően feldarabolták, majd megsemmisítették.