A román alkotmánybíróság elkaszálta a magyarbarát közigazgatási törvényt

Sérti az alaptörvényt a bukaresti parlament nyári rendkívüli ülésszakán megszavazott, a kisebbségi anyanyelvhasználatról is rendelkező új közigazgatási törvénykönyv - állapította meg a román alkotmánybíróság. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) gyors megoldást szorgalmaz a normakontrollon elbukott közigazgatási kódex kijavítására és bízik abban, hogy az alkotmánybíróság döntése csak ideiglenesen jelent akadályt egy hatékonyabb, az anyanyelvhasználati jogokat is garantáló közigazgatási rendszer kialakítása útjában.

A 230 oldalas, 650 törvénycikkből álló, a központi és helyi közigazgatás működését, a köztisztviselők jogállását, a közvagyon kezelését és közszolgáltatások megszervezését egységes keretbe foglaló közigazgatási kódexet a szociálliberális kormánytöbbség és az RMDSZ szavazataival a parlament júliusi rendkívüli ülésszakában fogadta el a bukaresti képviselőház.

A jogszabály ellen a német származású, de ennek ellenére mégis kisebbségellenes Klaus Iohannis államfő, illetve a jobbközép ellenzék emelt alkotmányossági óvást.Egyebek mellett az önkormányzati elöljáróknak előirányzott speciális nyugdíjakat kifogásolták, ugyanakkor a 17 éve hatályos és az újonnan bevezetendő kisebbségi nyelvhasználati jogokat is támadták.

A kódex a közterületek többnyelvű feliratozásában, a hatóságokkal folytatott anyanyelvű kommunikációban és a kisebbségi jogok megengedő értelmezésében is a magyar közösség számára fontos pontosításokat tartalmaz.

A taláros testület szerint sérült a kétkamarás parlament alkotmányos elve, vagyis a képviselőház olyan fontos változtatásokat épített a jogszabályba, amelyeket a tervezetről korábban szavazó szenátusnak nem volt alkalma megvitatni - tudatta az Agerpres hírügynökség.

Az alkotmánybíróság többszöri halasztás után hozta meg döntését.

A testület mai határozatát ismertető első beszámolókból nem derült ki, hogy a taláros testület helyt adott-e a magyarság jogait elvitató óvásoknak is, vagy csak procedurális hibák miatt minősítette alkotmánysértőnek a jogszabályt.

Az új közigazgatási kódexbe foglalt kisebbségvédelmi előírások egyelőre nem léphetnek hatályba.

A tervezet visszatér a parlamentbe, amely várhatóan - az alkotmánybíróság később megjelenő indoklásának függvényében - fogja kiigazítani a jogszabályt.

Az RMDSZ Cseke Attila szenátusi frakcióvezető által reagált arra, hogy a taláros testület a jobbközép ellenzék és Klaus Iohannis államfő óvásának helyt adva, procedurális okok miatt alkotmánysértőnek minősítette a parlament nyári rendkívüli ülésszakán megszavazott, a kisebbségi anyanyelvhasználatról is rendelkező új közigazgatási törvénykönyvet.

Miután az alkotmánybíróság közzéteszi hivatalos indoklását, egy javított törvénytervezetet kell a parlament elé terjeszteni, azt ugyanis minden politikai alakulat belátja, hogy szükség van egy új közigazgatási törvénykönyvre - mutatott rá Cseke.

Hozzátette: az új közigazgatási kódex egy sokkal modernebb közigazgatási rendszert alapoz meg, amely az RMDSZ javaslatai alapján garanciát jelentene a meglévő anyanyelvhasználati jogokra, és kibővítené azokat, konkrét decentralizációs folyamatokat szabályoz, a helyi autonómia elveit érvényesíti, az alkotmányos előírásokkal összhangban korlátozza a prefektus hatáskörét és - megengedő pontosítással - leszögezi, hogy önkormányzati döntéssel ott is lehet alkalmazni a kisebbségi jogokat, ahol a kisebbség aránya nem éri el a húsz százalékot."Elértük, hogy ezután magyarul is ki kell írni az utcák, terek, parkok nevét is ott, ahol a magyarság számaránya meghaladja a húsz százalékot. Kiterjesztettük az anyanyelvhasználatot a prefektusi intézményére, a közszállítási vállalatokra, víz- és hőszolgáltatókra. Javaslatunkra anyanyelvű formanyomtatványok segítenék az ügyintézést ezután az önkormányzatokban, tisztáztuk, hogy a megszerzett anyanyelvhasználati jogok ott sem csorbulnak, ahol időközben 20 százalék alá esett a magyar közösség aránya" - közölte az RMDSZ frakcióvezetője.