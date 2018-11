Felkavaró fotók: kertjébe temette el 14 hetes magzatát egy anya

Egy amerikai asszony 40 évesen és 11 gyerek után újra teherbe esett, de a magzat 14 hetesen meghalt. Anyja, miután megszülte a magzatot, hazavitte, és eltemette háza hátsókertjében. Az embrióról több képet is posztolt a közösségi oldalán, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, hogy a magzatokat is emberként kell kezelni.

A 40 éves Sharran Sutherlandnek 11 gyereke született, és nagyon boldog volt, amikor megtudta, hogy újabb taggal bővül a család. Már el is nevezte leendő kisfiát, amikor a terhessége 14. hetében kiderült, hogy a magzatnak leállt a szíve. Az amerikai törvények szerint a magzat 20 hetes koráig nem is számít embernek, vagyis nem kap halotti bizonyítványt, és nem is temethetik el.

Az asszony nőgyógyásza orvostudományi hulladéknak nevezte a magzatot

– írja a Mirror.

A szülök haza akarták vinni a "babát", és addig nem voltak hajlandóak elmenni a kórházból, amíg az orvosok ebbe nem egyeztek bele. Végül gyógyszerekkel elindították a szülést, a tervezett időpontnál 173 nappal korábban.

Az asszony örül annak, hogy 40 évesen még teherbe tudott esni, és annak is, hogy elbúcsúzhatott halott kisfiától.

Ránézni, a kezemben tartani, látni, hogy milyen tökéletesen kifejlődött a keze, lába, arcocskája, egyszerűn gyönyörű volt! Teljesen elvarázsolt – mondta Sharran Sutherland a lapnak.

Sharran Sutherland éppen azért döntött úgy, hogy képeket oszt meg a 14 hetes magzatról, mert a nőgyógyásza orvostudományi hulladéknak nevezte a halott kisfiút. Azt szeretné, ha az emberek elfogadnák, hogy az embriók is emberek, és nem lehet őket csak úgy kidobni.

A picinyke kisfiú földi maradványait egy virágosládában temették el a kertjükben, mert máshol nem tehették volna meg a törvények szerint.