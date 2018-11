Jobboldali siker Amerikában: megbukott Soros kísérlete

Elmaradt a korábban prognosztizált demokrata áttörés az Egyesült Államokban tartott félidős választásokon. Donald Trump megerősítette a pozícióját a szenátusban, több fontos kormányzói posztot nyertek a republikánusok, és a képviselőházban is csak szűk többsége lett ellenzékének. Bár Soros György és szövetségesei mindent elkövettek, hogy súlyos vereséget mérjenek az elnökre, az amerikai választók jelentős része, úgy tűnik, nem kért a tőzsdespekuláns jelöltjeiből. A hivatalban lévő elnök pártja legutóbb 2002-ben szerepelt ilyen jól a félidős voksoláson. A mostani eredmények alapján Trumpnak minden esélye megvan arra, hogy 2020-ban újrázzon. Az elnök mostani sikerében nagy szerepet játszott bevándorlásellenes álláspontja.

Az Egyesült Államok középnyugati államaiban a republikánusok megőrizték a pozícióikat, a keleti parton és délen viszont megerősödtek a demokraták a kedden tartott félidős választásokon. Kentuckyban, Arkansas és Indiana államokban a republikánusok megőrizték pozícióikat. Indianában Mike Pence alelnök bátyját, Greg Pence-t képviselővé választották. Arkansas államban újraválasztották a republikánus kormányzót, és továbbra is republikánus kormányzója lesz Tennessee államnak is.

A prognózisok szerint a demokratapárti képviselők száma bizonyosan meghaladja majd a többséghez szükséges 218-at a szövetségi törvényhozás 435 fős alsóházában.

Jobboldali áttörés a szenátusban

A szenátusban 35 helyet választottak újra, a republikánus szenátorok az eddig ismert eredmények szerint megőrizték bársonyszéküket, a visszavonuló republikánusok helyére pedig az újonnan jelölt republikánus politikusokat választották meg.

Utah államban a visszavonuló Orrin Hatch szenátor helyére Mitt Romney-nak, a 2012-es elnökválasztás republikánus elnökjelöltjének szavaztak bizalmat, Tennessee államban pedig a szintén visszavonuló Bob Corker helyett Marsha Blackburn lett a győztes republikánus. Győzelmével Romney, aki korábban Massachusetts állam kormányzója volt, visszatér az országos politikába.

A jobboldali szenátoroknak kulcsfontosságú helyeken sikerült győzelmet aratniuk. Például Texasban Ted Cruz megőrizte a választók bizalmát, de az alapvetően konzervatív Indianában és Kentuckyban is republikánus szenátorjelöltek mellett döntöttek a választók.

Viszont elhódítottak két szenátori helyet is a demokratáktól. Észak-Dakotában Kevin Cramer ütötte el az újrázás lehetőségétől Heidi Heitkamp demokratapárti szenátort, Missouriban pedig Claire McCaskill szenátor asszonynak kellett búcsút mondania a washingtoni munkájának. Josh Hawley államügyész személyében Missouri republikánus szenátort küld a szövetségi törvényhozás felsőházába.

Demokrata bukások

Rendkívül szoros küzdelemben a republikánusoké maradt Florida amerikai szövetségi tagállam kormányzói posztja. Nem sikerült a várt áttörés a demokratáknak a georgiai kormányzóválasztáson sem. Floridában az eddigi kormányzó, a republikánus Rick Scott két ciklusban irányította az államot, így nem indulhatott újra, ezért a szövetségi szenátusi választáson indult, és nyert is.

A kormányzói hivatalért a Donald Trump elnök támogatását élvező Ron DeSantis, és a floridai főváros, Tallahassee polgármestere, a 39 éves afroamerikai Andrew Gillum szállt versenybe. DeSantis egy százalékkal győzött. A félidős törvényhozási választásokkal egy időben 36 államban választottak kormányzót, és általában a papírforma érvényesült. A demokrata és a republikánus kormányzókat újraválasztották, vagy aki visszavonult, helyette ugyanazon párt jelöltje mellett döntöttek a választók.

Nem sikerült viszont a demokrata áttörés Georgiában, ahol a párt jelöltje,Stacey Abrams mellett még az amerikai televíziós show-műsorok királynőjeként elismert Oprah Winfrey is kampányolt. Ha megválasztották volna, Abrams lett volna e déli állam első női afroamerikai kormányzója. A pálmát végül 51 százalékos eredménnyel a republikánus Brian Kemp vitte el.

Trump: Óriási siker

A republikánusokhoz közel álló Fox televízió értesülései szerint Donald Trump elnök – aki kedden nem jelent meg a nyilvánosság előtt, hanem a Fehér Házból követte a fejleményeket – „jó hangulatban” fogadta az első részeredményeket. Az elnök óriási sikernek nevezte a választások eredményét. Ennek egyik oka, hogy a bevándorlás ügyében határozott elutasító álláspontot képvisel a Fehér Ház vezetője.

Donald Trump később gratulált Nancy Pelosinak, a demokraták képviselőházi frakcióvezetőjének a Demokrata Párt alsóházi győzelméhez. Pelosi szóvivője elmondta, hogy Trump a telefonbeszélgetés során méltatta, hogy az eredményre reagálva Pelosi a pártpolitikai választóvonalakon való felülemelkedésről beszélt.

Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán az elnök több emberrel is beszélt telefonon. Trump felhívta Mitch McConnellt, a republikánusok szenátusi vezetőjét, és gratulált neki „a szenátusi többség történelmi növeléséhez”. Trump Chuck Schumerrel, a demokraták szenátusi vezetőjével és Paul Ryannel az alsóház távozó, republikánus párti elnökével is beszélt telefonon.

Nem sikerült Soros kísérlete

Összességében ki lehet jelenteni, hogy az ellenzéki demokraták annak ellenére sem tudtak áttörést elérni, hogy Soros György és szövetségesei mindent elkövettek a párt sikeréért. Ennek érdekében korábban nem látott összegeket mozdítottak meg például Texasban, de ennek ellenére nem tudták megszerezni sem a szenátori, sem a kormányzói széket. A mostani eredmények egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy Trumpnak jó esélye vannak a 2020-as választáson, mivel hatalmon lévő párt félidős voksoláson legutóbb 2002-ben szerepelt ilyen jól. Akkor a 2004-es elnökválasztáson a republikánus George Bush simán győzött.

Alabamában kihelyezhetik a tízparancsolatot

A törvényhozói és kormányzóválasztások mellett 37 államban 155 népszavazást is tartottak. Alabamában és Nyugat-Virginiában például megszavazták a helyi alkotmány módosítását annak érdekében, hogy szigorítsák az abortusz szabályozását. Alabamában a most megszavazott alkotmánymódosítás a még meg nem született gyermekek jogainak támogatását, alkotmányos védelmüket mondja majd ki, a nyugat-virginiai alkotmánymódosítás pedig azt, hogy a szerényebb jövedelműek egészségügyi ellátását biztosító állami Medicaid-programból nem lehet finanszírozni az abortuszt.

Hat államban a bűncselekmények áldozatainak – államonként eltérő – védelmére voksoltak igennel. Coloradóban, Michiganben, Missouriban és Utah államban a választási körzetek újraszabását szavazták meg. Michiganben elfogadták, hogy a 21 évesnél idősebb állampolgárok szabadon élvezhessék a marihuánát, Floridában a kutyaversenyek betiltását szavazták meg 2020-ig. Az alabamaiak 70 százaléka pedig arra az alkotmánymódosítási javaslatra mondott igent, amely lehetővé teszi a tízparancsolat kihelyezését állami hivatalokban és közterületeken.