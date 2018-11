Macron akármerre jár, düh és elégedetlenség veszi körül

Emmanuel Macron francia elnök kevés helyre tud már úgy elmenni, hogy szívélyes fogadtatásban részesüljön. Az anarchista-nihilista egykori bankár nehezen tud mit kezdeni azokkal a szituációkkal, amikor egy átlagos francia állampolgár veti a szemére a francia társadalom problémáit, és nem az egysíkú francia média kérdez alá. Még az I. világháború 100 éves évfordulója alkalmából tett körútján is látszik, hogy mennyire népszerűtlen Franciaország első embere.

Korábban hírt adtunk arról, hogy a bukott szocialista politikusból bevándorláspárti, internacionalista Macron az I. világháború 100 éves évfordulója alkalmából egyhetes emlékkörutat tart az észak-francia régióban található csatahelyszíneken.

Sajnos az is természetes ma már, hogy a baloldali liberális befolyás alatt álló mainstream média és fake news gyárak csak a pozitív képet mutatják erről a történelmi emlékkörútról. Ezeken a felvételeken az internacionalista, bevándorláspárti Macron a békés francia emberekkel találkozik, világot megrengető új javaslatokkal próbálja felhívni magára a figyelmet (egy „igazi, közös európai hadsereg létrehozása”).

A valóság ezzel szemben az, hogy akármerre jár Macron, a francia emberek dühével és elégedetlenségével kell szembenéznie.

Előfordult az is, hogy a dühös tömegből úgy kellett kimenekíteni. Az erről készített és a közösségi médiában fénysebességgel terjedő videón egy megtört, félelmet és gyengeséget sugárzó elnököt látunk. A bekiabálók („casse-toi”) „takarodj” üvöltéssel fogadták a bukott szocialista politikusból bevándorláspártivá vált köztársasági elnököt.

Le Président #Macron pris dans une manifestation complètement humilié et rejeté par la majorité des Français ! "Casses-toi, Casses-toi,etc... "

Des images que les médias se gardent bien de diffuser..#17Novembre⛽ #LaFranceEnColere#Européennes2019#OnArrive ! pic.twitter.com/o82edevoIT — Nathalie Germain (@NatGermain) 2018. november 5.

De ennél is érdekesebb az a Verdunben készített BFM TV (mára már mainstream TV-adó) videó, amely a videó végén, amikor a migrációra terelődik a beszélgetés, hirtelen megszakad.

A videón egy nyugdíjas fuvarozóval áll le vitatkozni Macron. Hiába magyarázza a magyarázhatatlant, próbálja elhumorizálni a beszélgetést, a nyugdíjas francia nem hagyja magát, a 68-as súlyos belpolitikai konfliktust emlegeti, amikor Macron még nem is élt, de ő már 16 éves volt, és átélte azokat az időket is. Akkor, hasonlóan a mai helyzethez, a franciák dühe egyre nőtt, és ebből az akkori hatalom sem érzékelt semmit, nagyon súlyos utcai zavargások, szinte polgárháború lett a vége. A francia nyugdíjas szerint Macron nem érzékeli az emberek elégedetlenségét, és biztosítja Macront arról, hogy november 17-én egészen biztosan érzékelni fogja.

A beszélgetés végén a nyugdíjas rákérdez Macron bevándorlási politikájára is, és mi van a migránsokkal, meddig küldi még őket ide? És érdekes módon a BFM TV, ami mára már mainstream médiának számít, hirtelen elvágja a videót...

"Sentez le malaise, vous allez le sentir le gros malaise le 17 novembre..." Macron est interpellé à Verdun pic.twitter.com/YIcoxd6Klh — BFMTV (@BFMTV) 2018. november 6.

Az emberek tehát nem tudhatják meg, hogy Macron még meddig folytatja a betelepítéseket. Erre nincs válasz, a francia emberek nem tudhatják meg, hogy meddig tart még a Soros-Juncker féle bevándorlási terv végrehajtása saját országukban.

A dízel üzemanyag megemelésével a Le Figaro számításai szerint egy átlagos fuvarozónak, vagy taxisnak évente akár 2000 euróval is megnövekedhetnek a kiadásai, és ez nagyon jelentős összeg. A mintegy 40 millió francia autóst tömörítő Francia Autóklub elnöke, Yves Carra még nem tudja, hogy egy egyszerű lázadásról van-e szó, vagy forradalomról... Annyit már most tudni lehet, hogy a blokádhoz a Független Francia Rendőrszakszervezet is csatlakozott.