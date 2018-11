Az első világháború befejezésének századik évfordulóján egyhetes emlékező turnéra indult a rekordnépszerűtlen francia elnök, Emmanuel Macron. Útján rendszeresen kifütyülik, volt, hogy a tömeg azt skandálta, hogy „takarodj", úgy kellett kimenekíteni. És itt a legújabb botrány: a francia történelem olyan közmegegyezéses fejezetét is meghamisítaná, mint a második világháborús főbűnös, Philippe Pétain „marsall" megítélése. A francia történészek szerint áruló és kollaboráns Pétain, a náci megszállás alatti Franciaország vezetője - akit csak idős kora miatt nem akasztottak fel, bár halálra ítéltek 1945-ben - az egyébként baloldali Macron szerint olyan személy, akit lehet ünnepelni első világháborús hadi tetteiért, függetlenül attól, hogy a francia nemzet árulója lett a második világháborúban. Macron nyilvánvalóan az antiszemita, muszlim szavazók szimpátiájára számít, amikor a francia történelem újraértékelésébe fogott. A hatalmas botrány miatt most úgy néz ki, hogy Macron talán visszavonulót fújna.

Francis Kalifat, a francia vezető zsidószervezet elnöke azt mondta, hogy sokkolta Macron kijelentése. Kalifat továbbra is a francia bíróság jogerős ítéletéhez tartja magát, ami szerint Pétain-t minden kitüntetésétől megfosztották és háborús bűneiért halálra ítélték. És továbbra is a vichy-i kormány szégyenteljes vezetőjét látja benne.

Franciaországban egyre nagyobb probléma az antiszemitizmus, az elmúlt évben két idős asszonyt is pusztán azért ölt meg egy-egy muszlim bevándorló, mert megtudták, hogy zsidók. De az utcán is mindennapossá vált, hogy zsidó vallási jelképet viselő embereket megvernek. Többezer zsidó vándorolt ki az elmúlt években Franciaországból Izraelbe, mert féltek szülőhazájukban.

Ilyen körülmények között Macron Pétain-dicsőítésének más értelme nincs, mint az antiszemita muszlimoknak való hízelgés. A hagyományos bal- és jobboldal között ugyanis 70 éve teljes konszenzus van Pétain megítélését illetően. 1916-os, verdun-i katonai érdemeit nem vitatták, de 1940-es döntése miatt (a megszálló náci birodalom mellé állt és a kollaboráns vichy-i adminisztráció irányítója lett) a francia történelem egyik megvetett szereplője lett.

Ki volt Philippe Pétain?

Henri Philippe Pétain (1856-1951) az első világháborúban részt vett az első marne-i csatában, a második artois-i csatában, továbbá a második champagne-i ütközetben, majd 1916. február 25-én Verdun védelméhez hívták.

Nagy szerepe volt a francia hadsereg állóképességének helyreállításában.

1918 novemberében Franciaország marsallja, majd a Legfelső Hadi Tanács alelnöke lett.

A második világháborúban, az ország németek általi megszállása után a marsall azonban nyíltan kollaborált a nácikkal.

Pétain 1940. július 10. és 1944. augusztus 20. között volt hatalmon a megszállt Franciaország déli részén, mint a Vichy székhelyű náci bábállam „köztársasági elnöke".

Ez idő alatt a kollaboráns Vichy-kormány segítségével 76 ezer francia zsidót deportáltak a nácik haláltáborokba.

Philippe Pétain 1945-ös halálos ítéletét Charles de Gaulle tábornok - későbbi köztársasági elnök -életfogytiglani börtönre változtatta.

A marsallt az atlanti partokkal szemben lévő Yeu-szigetének várába börtönözték be, ahol hat évvel később meghalt.

Amióta a konzervatív Jacques Chirac egykori államfő 1995-ben elismerte a francia állam felelősségét a zsidók deportálásában, egyetlen államfő sem emlékezett meg Pétainről.

A bukott szocialista miniszterből lett bevándorláspárti államfő, Emmanuel Macron azonban megszegné ezt a szabályt, vélhetően azért, hogy kedvező színben tüntesse fel magát a migráns hátterű, iszlám vallású szavazói előtt.

Ennek érdekében a náci haláltáborokat túlélő zsidó közösség szenvedéseivel sem törődik, hiszen az egyre növekvő muszlim szavazóbázis megszerzése neki ennél sokkal fontosabb.A muszlim migránsok antiszemitizmusa miatt a franciaországi zsidók amúgy is évente több ezres nagyságrendben menekülnek Izraelbe, mert régi hazájukban már nem érzik magukat biztonságban.

A hatalmas társadalmi felháborodás hatására úgy tűnik, hogy Macron mégis meghátrálhat és talán nem fog megemlékezni a náci kollaboráns, a zsidók beportálását jóváhagyó háborús bűnös Pétain marsallról.

Az elnöki hivatal ugyanis szerda este tudatta, hogy a vezérkar és Párizs katonai kormányzója által minden évben megtartott megemlékezésen csak azokra az első világháborús marsallokra emlékeznek, akiket a párizsi Invalidusokban hantoltak el. Koszorút helyeznek el Foch és Lyautey marsallok sírjánál, majd a kormányzói kriptában Maunoury, Fayolle és Franchet d'Esperey marsallok emlékhelyénél lesz főhajtás.

Philippe Pétain neve tehát nem szerepel az új listán.

Azonban a francia vezérkar szerda délelőtt még azt közölte, hogy a katonai tiszteletadáson csak az Invalidusokban nyugvó öt marsall nevét említik meg, ami nem zárja ki, hogy megemlékezzenek Philippe Pétainről is. "Semmilyen megemlékezés nem lesz Pétainről szombaton. Soha nem is volt szó róla" - írta most kiadott közleményében Benjamin Griveaux kormányszóvivő.

A közleménynek az a része, hogy „soha nem is volt szó róla" természetesen nyílt hazugság, amivel a bevándorláspárti, muszlimoknak kedvező Macront próbálják – amúgy sikertelenül – mentegetni.