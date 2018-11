Nagy botrány volt Franciaországban néhány hete, amikor Montreuil kommunista polgármestere egyszerűen kisajátított egy állami épületet a párizsi elővárosban, hogy migránsokat telepítsen oda. 150 bevándorlónak adták oda, azóta ott lakhatnak. A párizsi bíróság törvénytelennek minősítette a kisajátítást, de a migránsok ennek ellenére maradnak. Tegnap pedig ugyanez történt egy másik párizsi elővárosban is.

Bagnolet polgármestere is baloldali, szocialista. Ő a betegbiztosítási pénztár (CPAM) épületét sajátította ki, hogy 90 migránsnak adja oda.Toni di Martino a kisajátítás után azonnal beköltöztette a migránsokat. Bár a bíróság arra szólította fel a polgármestert, hogy függessze fel az előzetes jogi szakvélemények szerint is kifogásolható akciót a jogerős döntésig, di Martino nem vár. Azt mondta, azért engedte be a migránsokat, mert van munkájuk.