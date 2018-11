A szlovák kormány és az ellenzék is elutasítja az ENSZ migrációs csomagját

Az ENSZ migrációs csomagját elutasító parlamenti határozat előterjesztését jelentette be csütörtökön a pozsonyi törvényhozás legnagyobb ellenzéki pártja, a liberális Szabadság és Szolidaritás (SAS). Ugyancsak ilyen határozat elfogadását indítványozta egy nappal korábban a szlovák kormánykoalíció második legerősebb pártja, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS).

Az ENSZ globális migrációs csomagja veszélyes dokumentum, és az SAS határozottan ellenzi, hogy azt Szlovákia aláírja – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Richard Sulík, a liberális párt mindig is határozottan migrációellenes nézeteket valló elnöke.

Csak a hazai lakosságnak van joga arra, hogy eldöntse, hogy a területén ki élhet és ki nem – szögezte le Sulík rámutatva: aki úgy beszél a migrációról, mint elkerülhetetlen jelenségről, az úgy viselkedik, mint egy leigázott, s ez egyetlen független kormányhoz sem méltó. Bejelentette azt is, hogy pártja olyan határozati javaslatot terjeszt a parlament elé, amely kötelezné a kormányt az ENSZ-csomag elutasítására.

Ezzel a lépéssel az SAS egyértelműen arra reagált, hogy Miroslav Lajcák szlovák külügyminiszter a múlt héten védelmébe vette a migrációs csomagot. Lajcák, aki szeptemberig egy éven át az ENSZ Közgyűlésének elnöki posztját is betöltötte, a múlt héten a migrációs csomagról azt mondta: az olyan politikai dokumentum, amely semmit sem kényszerít a tagállamokra, és a migrációs politikáról szóló döntéseket az egyes államok hatáskörében hagyja. Lajcák szerint a csomagban az sem szerepel, hogy a migráció emberi jog lenne, sem pedig az, hogy nem kell különbséget tenni a legális és az illegális migráció között.

Az ENSZ-csomagot elutasító határozat ötletét még szerdán a Szlovák Nemzeti Párt fogalmazta meg, amely erőteljesen bírálta mind a migrációs csomag tartalmát, mind pedig Miroslav Lajcák azzal kapcsolatban tett kijelentéseit. A témát elsőként még hétfőn a pozsonyi törvényhozás legkisebb ellenzéki pártja, a politikai irányultságát tekintve nehezen behatárolható, de egyértelműen bevándorlásellenes Család vagyunk (Sme rodina) nevű csoportosulás vetette fel, ők arra szólították fel Peter Pellegrini kormányát, hogy tegye egyértelművé a csomaggal kapcsolatos álláspontját, és ne írja alá a dokumentumot.

Peter Pellegrini az ellenzéki párt felszólítására reagálva a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek nyilatkozva hangsúlyozta: Szlovákia semmit sem változtat a migrációval kapcsolatos álláspontján, s az ő vezetése alatt álló pozsonyi kormány semmi olyat nem tesz, ami gyengítené az ország függetlenségét. A kormány továbbra is elutasítja a kvótákat és a migránsok kötelező elosztását – jelentette ki Pellegrini, aki ugyanakkor az ENSZ migrációs csomagjáról nem tett konkrét említést.

A szlovák kormányfő az SAS elnökének bejelentésére reagálva csütörtökön megismételte hétfőn tett kijelentéseit, és bejelentette: megegyeztek Miroslav Lajcákkal, hogy a törvényhozás képviselői elé lép, és ott tárgyalják majd meg a csomaggal kapcsolatos aggályokat.

Az ENSZ migrációs csomagjának szövegéről a világszervezet tagországai idén júliusban egyeztek meg. A csomag deklarált célja a bevándorlás biztonságossá és legálissá tétele. Olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a bevándorlók védelme, integrálásásuk a fogadó országukba, illetve a saját országukba való visszajuttatásuk.

Az Egyesült Államok Donald Trump elnökké választása után már nem vett részt a dokumentum elfogadásának folyamatában, a magyar kormány pedig júliusban jelentette be, hogy kilép belőle. Az osztrák kormány a múlt héten jelentette be, hogy ugyanígy tesz, Lengyelország is hasonló lépést fontolgat, Andrej Babis cseh kormányfő pedig a múlt héten jelentette be: javasolni fogja, hogy a dokumentumot Csehország se írja alá.