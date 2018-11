Ahogy arról korábban beszámoltunk, név nélküli bankkártyákat találtak a migránsoknál a Balkánon, amelyeken szerepelt az ENSZ UNHCR és az EU logója, adta hírül a Nova24. Utánanéztünk a rejtélyes név nélküli bankkártyáknak, és kiderült, hogy az nem csalás, nem ámítás, a kártya nagyon is létezik, még ha ez az Indexnek nem is tetszik. A kártya kibocsátásának szinte alig van feltétele, még az sem kell, hogy a kontinensünkre érkező menekült státuszban legyen. Az ENSZ és az EU által közösen működtetett programot pedig az európai polgárok állják. Most tovább vizsgálódtunk az ügyben, és kiderült az is, hogy refugee.info nevű oldal is ezerrel propagálja a GREECE CASH ALLIANCE (GCA) programot, sőt, az oldalra látogatva azzal is szembesülhetünk, hogy az EU egy külön apparátust is fenntart abból a célból, hogy a hét öt napján telefonon segítsék a migránsokat a név nélküli bankkártyához jutni. Az ügyfélszolgálatot még egy tájékoztató videón is reklámozzák, nehogy esetleg elkerülje a bevándorlók figyelmét az ingyenpénzt biztosító lehetőség. Hogy mikre nincs pénz az EU-ban, mi?? Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága a nagy sikerű programot még egy erősen kamuszagú propagandavideóval is megtámogatta a keresztény és muszlim migráns békés együttéléséről. A valóság kicsit karcosabb, mivel nemrégiben Athénban 50 bevándorló betört és elfoglalt egy, a kártyát kibocsátó irodát, mivel sérelmezték, hogy késnek a kártyákkal. A dolgozókat ki kellett menekíteni.