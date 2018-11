Börtönbe kerül a guatemalai büntetésvégrehajtás volt vezetője

Több mint 20 éves börtönbüntetésre ítélte a bíróság csütörtökön Guatemalavárosban a guatemalai büntetésvégrehajtás korábbi vezetőjét korrupció és befolyással üzérkedés miatt - jelentette be csütörtökön az ügyészség.

Edgar Camargo hatalmas hálózat része volt, amely időnként 100 ezer dollárt is elérő kenőpénzért cserébe kedvezményeket adott raboknak, akik így elintézhették, hogy másik börtönbe kerüljenek, találkozhassanak házastársaikkal, vagy lazább biztonságú részlegbe kerüljenek.

A hálózat feje Byron Lima nyugalmazott tiszt volt, aki meghalt egy 2016-os fegyenclázadásban. Lima szorosan együttműködött Camargóval a bűnszervezet irányításában. Lima egy pap meggyilkolása miatt volt börtönben, de bűnszervezetének köszönhetően a rács mögül is luxusingatlanokat és autókat tudott vásárolni.

A bíróság Camargo hat bűntársát is elítélte bűnpártolásért, pénzmosásért és korrupcióért. Camargo közölte: fellebbez a bírói döntés ellen, és éhségsztrájkolni for, míg a kormány "ki nem paterolja" az országból az ENSZ korrupció elleni misszióját, amely szintén közreműködött az ügy feltárásában. Az ENSZ-misszió a közel múltban Jimmy Morales elnök haragját is kivívta, mert megítélésük szerint Morales illegálisan finanszírozta választási kampányát, s ezért mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezték.