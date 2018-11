A bolgár kormány nem támogatja a csatlakozást az ENSZ globális migrációs csomagjához - jelentette be Cvetan Cvetanov, a konzervatív Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) nevű kormánypárt frakcióvezetője hétfőn. Az Egyesült Államok, Ausztrália, Ausztria és Magyarország már kilépett, több ország, köztük Lengyelország pedig a távozását mérlegeli az egyezmény elfogadásának folyamatából. Könnyen léket kaphat Soros György terve.

A politikus a Bojko Boriszov miniszterelnök vezette GERB és a nacionalista Egyesült Hazafiak koalíciós kabinetjének hétfői tanácskozását követően azt nyilatkozta, hogy

az ENSZ globális migrációs csomagjához való csatlakozás elutasítását irányozza elő az a döntés, amelyet a parlamenti frakciók részvételével a viták összegzéseként és a kormány álláspontjának figyelembevételével a koalíciós tanácsban elfogadtak.

Ez nem kevesebbet jelent, minthogy újabb szereplő táncolt ki a Soros György szellemiségét tükröző migrációs tervezet alól.

Az ENSZ migrációs csomagjának szövegéről a világszervezet tagországai idén júliusban egyeztek meg, amelynek deklarált célja a bevándorlás biztonságossá és legálissá tétele.

Az egyezményt - hivatalos nevén Globális megállapodás a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról - a tervek szerint decemberben fogadják el az ENSZ marokkói csúcstalálkozóján.

A dokumentum olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a bevándorlók védelme, integrálásuk a fogadó országukba, illetve a saját országukba való visszajuttatásuk.

Hírt adtunk róla, hogy a csomag gyakorlatilag olyan, mintha azt Soros György diktálta volna tollba. A tervezet szerint a csomag teljes mértékben zárójelbe teszi az emberek jogát a biztonsághoz, mert meg akarja tiltani, hogy a migránsok személyes adatait átadják a kiutasításokkal foglalkozó bevándorlási hatóságoknak. Vagyis hiába lehetne tudni, hogy illegálisan tartózkodnak egy országban, nem lehetne kiutasítani őket. Árulkodó, hogy a dokumentumokkal kapcsolatos egyeztetéseken személyesen vett részt az erősen Soroshoz köthető Louise Arbour, aki a migrációval foglalkozó főtitkári különleges képviselő. Nem mellesleg Arbour készítette a Globális Migrációs Csomag alapját képező dokumentumot is (Migration Works for All).

Nem Bulgária volt az első, aki nem csatlakozott az ENSZ migrációs csomagjához

Magyarország július végén jelezte, hogy nem kér a dokumentumból, ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal indokolta, hogy

alapvető hozzáállásbeli különbség van a világszervezet és Magyarország között, máshonnan nézzük a migrációs folyamatokat, így másként is látjuk azokat.

Az elfogadás folyamatából időközben hivatalosan kilépett az

Több ország pedig a távozását mérlegeli, így a lengyelek, a horvátok, a csehek, dánok, a svájciak és a szlovénok is könnyen gasonlóan dönthetnek. Jól mutatja, hogy Kolinda Grabar-Kitarovic, Horvátország jobboldali és bevándorlásellenes köztársasági elnöke a napokban azt mondta, hogy

hazája biztosan nem fogja aláírni a paktumot. Joachim Brudzinski lengyel belügyminiszter pedig bejelentette, hogy kérni fogja Mateusz Morawiecki miniszterelnöktől Varsó kilépését a jóváhagyási folyamatból, mert

a tervezet nem garantálja Lengyelország biztonságát, sőt mi több, elfogadása esetén csak tovább bátorítaná az illegális bevándorlást.

Korábban hosszasan elemztük, hogy egyre több ország áll Magyarország migrációs álláspontja mögé az ENSZ migrációs paktumja körül kibontakozott politikai vita során.