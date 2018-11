Egy 4-6 éves gyerek összevert, meztelen holttestét találták meg 1957-ben Philadelphiában. Az „Amerika ismeretlen gyermeke” néven híressé vált ügyet azóta sem sikerült megoldani.

Pokrócba csavarva, egy kartonpapír dobozban találtak meg egy kisfiút Philadelphiában 1957 februárjában. A szakértők megállapították, hogy a gyerek súlyosan alultáplált volt, a teste pedig tele volt zúzódásokkal, a fején is többször megütötték.

A gyereket valószínűleg korábban többször is meg kellett operálni, mivel sok műtéti heg volt a testén. Ezenkívül súlyos szembetegsége volt, valamint a halála előtt nem sokkal hányt. A kezein és a lábain a bőr be volt ráncosodva, ami azt jelenti, hogy hosszabb ideig vízben volt, mielőtt kitették az utcára a holttestét.

A fiú holttestét nem sikerült azonosítania a hatóságoknak, pedig a fotóját rányomtatták szórólapokra, valamint a helyi gázszámlákon is rajta volt a képe. Összehasonlították az eltűnt gyerekek profilját a dobozban talált gyerekével, de egyik sem mutatott egyezést.

Három évvel később a rendőrség már olyannyira tehetetlen volt, hogy az egyik nyomozó egy médium segítségét kérte, aki azt tanácsolta neki, hogy nyomozzanak abban a nevelőotthonban, ami nem messze van a holttest megtalálásának helyszínétől.

A kartondoboz, amiben a fiút megtalálták egy J. C. Penny márkájú bölcső doboza volt. Ugyanilyen bölcsőket használtak a nevelőotthonban is, valamint találtak pár nagyon hasonló takarót, mint amibe a kisfiú be volt csomagolva. Ez viszont nem volt elég bizonyíték, a gyilkosság miatt senki ellen sem emeltek vádat, és azt sem sikerült kideríteni, hogy ki volt a meggyilkolt fiú.