Amor Ftouhi muszlim terrorista még 2017 júniusában szúrt nyakon egy reptéri rendőrtisztet a michigani Flint Bishop repülőtéren. A rendőrt kritikus állapotban szállították akkor kórházba, de túlélte a merényletet. A Kanadában élő Ftouhi elsírta magát, amikor megtudta, hogy áldozata nem halt meg, hiszen a Korán csak akkor ígéri a paradicsomba való menetelt, ha "ölnek és megöletnek" - olvasható az amerikai MLive oldalán.

Néhány nappal ezelőtt tartották annak a terroristának a tárgyalását, akinek saját bevallása szerint az lett volna a küldetése, hogy öljön. Szövetségi nyomozók szerint egy rendőrt akart megölni, hogy őt is megöljék, és a mennyországba kerüljön. A muszlim terrorista egy 15 dolláros késsel követte el a támadást, miután lőfegyvert nem tudott szerezni. Megkérdezett minket, hogy a rendőr meghalt-e. Azt mondtam, hogy nem tudom. Lehajtotta a fejét és sírt. Az volt a szándéka, hogy megölje a tisztet - mondta Shadi Elreda, az FBI különleges ügynöke, Ftouhi egyik kihallgatója.

Az ügynök elmondta, hogy Ftouhi többször is kérte a kihallgatása során, hogy ölje meg őt, emellett az Egyesült Államok Izraelt támogató politikáját is kritizálta. Azért a micihigani nemzetközi repülőteret választotta, mert a világ tudtára akarta adni, hogy az al-Kaida támogatója, és hogy bátorítson másokat is. Azt akarta, hogy az egész muszlim világ lássa, hogy mit tett az ellenség ellen, és hogy nem fél. A támadás előtt néhány mecsetet is felkeresett.

A háromgyerekes Amor Ftouhi feleségével és családjával nagyjából 20 éve él Kanadában. A lakásban talált végrendelete szerint szereti a családját, de nehezen talál munkát, és szégyent, megaláztatást és bűntudatot érez nagyra nőtt adósságai miatt. Ftouhi azt írta, hogy 20 éve szereti a feleségét, de a dzsihád iránti szeretete erősebb.

Ftouhi elmondta a szövetségi ügynököknek, hogy Tunéziában nőtt fel, és megünnepelte 2001. szeptember 11-ét az észak-afrikai országban. Az is kiderült, hogy nem engedték fegyvert vásárolni Michiganben, mert nem amerikai állampolgár. Az volt a terve, hogy a rendőrtiszt megkéselése után elveszi a fegyverét, majd folytatja a gyilkolást.

Az időzítés is fontos volt, június 21-e ugyanis a ramadán szent ünnepe, amikor "nagyobb esély van a sikerre és a mennybemenetelre".

Amikor arról kérdezték kihallgatói, hogy miért nem használt bombát vagy autót, meglehetősen érdekes válasz érkezett, miszerint ő nem akart bántani ártatlan embereket.