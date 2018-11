Hillary Clintonnak nem volt elég a bukásból: megint elnök akar lenni

Újra indul 2020-ban az elnöki tisztségért az Egyesült Államokban Hillary Clinton, két magas beosztású demokrata politikus szerint. A Soros György által is támogatott bevándorláspárti politikus már kétszer megbukott, de ez láthatólag nem zavarja őt.

Ismét indul az amerikai elnökségért a 2016-os elnökválasztás demokratapárti vesztese, Hillary Clinton – írja Mark Penn, az egykori first lady, majd szenátor, később külügyminiszter volt tanácsadója, és Andrew Stein, Manhattan kerületének volt demokratapárti elnöke, a New York-i városi tanács elnöke a Wall Street Journalban.

A cikket a The Hill szemlézte.

A két politikus szerint Hillary Clinton sosem mondta, hogy nem indul újra, 2016-os veresége után pedig nyitva hagyta a kérdést. Ők úgy látják: 2020-ban egy új, minden eddiginél erősebb Hillary 4.0-t fogunk látni.

Clinton 2016-os vereségének éjszakáján a híradások szerint a keze ügyébe kerülő tárgyakat dobálva dühöngött kampánystábja előtt, s az eredményváró tömeg elé sem lépett ki, ezt a feladatot kampányfőnökére bízta.

Hillary Clinton úgy látszik, hogy soha nem adja fel, a hatalomért pedig mindenre képes.

Amikor férje, Bill Clinton elnök épp 20 évvel ezelőtt a Monica Lewinsky-botrány kapcsán látványosan megalázta őt, akkor is vele maradt.

2008-ban indult a demokraták előválasztásán annak érdekében, hogy ő lehessen pártja jelöltje az elnökválasztáson. Noha őt támogatta a Wall Street és a washingtoni politikai elit túlnyomó többsége, még a demokrata elnökjelöltséget sem sikerült megszereznie. A jelölt az addig viszonylag ismeretetlen illinois-i szenátor, Barack Obama lett.

Egyes beszámolók szerint a demokraták pártelitje még csalt is azért, hogy Clinton lehessen a jelölt, de tervük meghiúsult.A volt first lady végül beállt Obama mögé, cserébe ezért négy éven át külügyminiszter lehetett, de az „arab tavasz” következményeinek totálisan elhibázott kezelése miatt távozni kényszerült.

A becsvágyó Hillary persze nem adta fel, és 2016-ban ismét indult a demokraták előválasztásán.

A párt elitje és a hozzá kapcsolódó propagandasajtó azonnal beállt mögé,

noha semlegesnek kellett volna maradniuk. Így is csak csalások árán sikerült legyőznie a magát szocialistának valló Bernie Sanderst, aki még csak nem is tagja a demokrata pártnak (most is függetlenként indulva lett szenátor).

Természetesen a bevándorláspárti spekuláns, Soros György is a patronálásáról biztosította őt, anyagi értelemben is.Ezután a gazdasági-politikai elit teljes támogatását maga mögött tudva indult a 2016-os elnökválasztáson, ahol látványos vereséget szenvedett Donald Trumptól.

Hillary Clinton mindezek ellenére úgy tűnik, még mindig nem fogja fel, hogy az amerikai emberek túlnyomó többsége nem kér belőle, és határozottan ellenzi a migrációs politikáját is.