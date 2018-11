Angela Merkel miatt nem lehetett lezárni a német határt 2015-ben

A német belügyminisztériumból előkerült titkos iratok szerint nem volt jogi akadálya annak, hogy 2015-ben, a migrációs válság kellős közepén lezárják a határokat a migránsok előtt. A határnyitás Angela Merkel színtiszta politikai döntésén alapult.

2015 őszén a berlini adminisztráció vezető pozíciójában lévő tagjai különböző terveket dolgoztak ki a határokat biztosítására.

A Welt am Sonntag nevű lap most az egyik ilyenről számol be. A cikket a Ripost szemlézte.

A német szövetségi belügyminisztérium nem hivatalos dokumentuma szerint a szóban forgó papíron az áll,nincs jogi akadálya annak, hogy megvédjék a határokat a migránsoktól.A forgatókönyv alapján a határt lezárhatták volna, az Ausztria felől érkező migránsokat pedig visszatoloncolhatták volna a nemzetközi egyezményekben foglaltak szerint a küldő országokba.

Erre azonban nem került sor, a határok nyitva maradtak, ami egyértelműen politikai döntés volt. A dokumentum nyilvánosságra kerülése után az ellenzék támadni kezdte Angela Merkelt és a kormányát.