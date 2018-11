Soros nem nyugszik bele abba, hogy a jelöltje vesztett Floridában

Florida elvesztése különösen fájdalmas volt a Demokrata Párt számára. Olyannyira, hogy most egy Demand Justice nevezetű álcivil szervezet a szavazatok újraszámlálásáért kezdett toborzásba. Pénzből nincsen hiánya a szervezetnek, ugyanis a bevándorláspárti Soros György alapítványa is szerepel a támogatók között.

Mint ismert, november hatodikán félidős választásokat tartottak az Egyesült Államokban. Billegő államnak ezúttal is Florida számított.

Az államot a demokraták szinte már maguknak könyvelték el, de a végeredmény végül egy csattanós pofon volt a számukra: a republikánusok jelöltje, Ron DeSantis a szavazatok 49,9 százalékával megnyerte a választást. A demokrata jelölt, Andrew Gillum 48,9 százalékot kapott – ez pedig azért volt különösen fájdalmas a demokraták számára, mert Soros György összesen 1 millió 250 ezer dollárt (átszámítva nagyjából 350 millió forintot) pumpált Gillumba az előválasztási kampány során - írja a 888.hu.

A szavazók azonban döntöttek.

Ezt a tényt akarják most figyelmen kívül hagyni Sorosék. A bevándorláspárti tőzsdespekuláns sajátos demokráciafelfogását már a Brexit kapcsán is megismerhettük, ami nagyjából összefoglalható abban, hogy egészen addig avatkozok bele és szavaztatom a briteket, amíg el nem ismerik, hogy nekem van igazam. Hasonló taktika van kibontakozóban Floridában is.

A floridai akciót egy bizonyos Demand Justice nevezetű álcivil szervezet vezényli, amely oly módon van felépítve, hogy nem kell éves adóbevallást benyújtania.

Ez azért van, mert egy adómentes társadalombiztosítási szervezet, a Sixteen Thirty Fund pénzeli, amelynek viszont nem kell nyilvánosságra hoznia adományozóinak identitását.

Szerencsére megtette ezt helyette más, így derült ki, hogy a Soros Györgyhöz kötődő Open Society Policy Center (OSPC) korábban 629 millió forintnak megfelelő dollárral dobta meg a Sixteen Thirty Fundot, és így a Demand Justice-t.A szervezetnek az alapítója amúgy az a Brian Fallon, aki Hillary Clinton 2016-os kampányában dolgozott sajtósként. A Demand Justice egyébként már a Brett Kavanaugh elleni kampányból is kivette részét, a konzervatív főbíró jelölése ellen ötmillió dollárt költöttek.

Kavanaugh főbírói kijelölését nem sikerült megakadályozni, ezért most a Soros-szervezet Floridára koncentrál: kiküldtek egy kör e-mailt, amely egy toborzó weboldalra irányítja az olvasókat. Ezen a weboldalon önkénteseket keresnek a szavazatok újraszámolásához.

Nem titkolt céljuk, hogy az újraszámlálás után a sorosista jelölt, azaz Andrew Gillum lehessen a kormányzó, valamint hogy a szenátusba is az ő jelöltjük, Bill Nelson mehessen.