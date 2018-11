Megteltek a svéd börtönök

Túlzsúfoltak a svéd börtönök, melyeknek maximális kapacitását 85-90 százalék, de jelenlegi kihasználtság mértéke 97-99 százalék között van – írja a Voice of Europe.

Ez többek között azt jelenti, hogy több elítélt is fogdában van, amik szintén telítődtek. Elsősorban azokon a helyeken vannak a legtöbben, ahova a legveszélyesebb rabokat viszik és a legmagasabb biztonsági készültség van. A börtönszolgálat most azon dolgozik, hogy a minél több helyet tudjon biztosítani a börtönben az elítélteknek.

Ellenőrizni fogják, hogy vannak –e kihasználatlan helyek, illetve, megvizsgálják annak lehetőségét, hogy egy cellába több rabot is elhelyezzenek.

A börtönök túlzsúfoltsága egyrészt a szigorúbb büntetések és a növekvő népességszám miatt van,továbbá, hogy kevés börtön van Svédországban.

Malmöben a Kirseberg-i börtönt fejújítás miatt bezárták. Februárban a börtönigazgató, Nail Öbereg úgy nyilatkozott, hogy a helyzet aggasztó. A fogvatartottak száma több év alatt először tavaly emelkedett. A 90-es években volt utoljára helyhiány, akkor megnőtt a szökések, túszdrámák és zavargások száma. Annak érdekében, hogy most ezeket megelőzzék,

új intézményeket és fogvatartási központokat kellene létrehozni.

Ugyanakkor a bejelentett bűncselekményék egy igen nagy részét még nem is vizsgálták a hatóságok. A 2016-ban elkövetett 6720 bejelentett nemi erőszakból 171-ben hoztak ítéletet, úgy hogy a svéd hatóságok becslése szerint a nemi erőszakok 80-90 százalékát nem is jelentették be.