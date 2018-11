Behódolt a brit kormány egy szélsőséges, pakisztáni saría bíróságnak

A konzervatív The Telegraph információi alapján a brit hatóságok elutasították egy Pakisztánban üldözött keresztény nő, Asia Bibi menedékjogi kérelmét. A ötgyerekes nőt istenkáromlás vádjával ítélték el hazájában, a szélsőséges iszlám jogrend, a saría alapján.

A Telegraph felveti azt a kérdést, hogy a menedékjogi kérelmeket illetően mindig „bőkezű” Egyesült Királyság kormánya vajon miért utasította el Asia Bibi kérelmét?

A pakisztáni kormány végül is nemzetközi nyomásra szabadon bocsátotta a halálra ítélt keresztényt, akiről most nem tudni, hogy éppen hol tartózkodik, de annyi biztos, hogy Pakisztánban, az iszlám „jogrend”, a saría uralma alatt működő országban pedig nincs biztonságban.

Asia Bibi az Egyesült Királyságban élő nagyszámú pakisztáni miatt gondolta úgy, hogy a brit kormány befogadja. Joggal, hiszen London jelenlegi bevándorláspárti polgármestere, Sadiq Khan szintén pakisztáni származású.

A Pakisztáni Brit Keresztények Egyesülete szerint azért utasították vissza az üldözött nő kérelmét, mert a brit kormány attól félt, hogy a menedékjogi kérelem megadását követően a szélsőséges muzulmánok civileket és nagykövetségeket támadnak majd meg.

Az egyesület egyik tagja, Wilson Chowdhry szerint Nagy-Britannia már nem biztonságos ország egy istenkáromlás miatt elítéltnek, különösen, ha tette az iszlám vallás ellen irányult.

Theresa May kormányának egyik volt tagja, a konzervatív-keresztény Damian Green és 19 további keresztény parlamenti képviselő levélben tiltakozott a kormány kirekesztő intézkedése ellen, elfogadhatatlannak tartva a 48 éves, ötgyerekes keresztény asszony menedékjogi kérelmének elutasítását.

Mások szerint pedig az Egyesült Királyságban oly sokszor hangoztatott multikulturális szemlélet egyszerűen csődöt mondott, mert a fanatikus iszlám hívei nyertek ebben az ügyben, akik nyomást gyakorolhattak a brit kormányra.

De talán jobb is így, mivel Asia Bibi pontosan a saría bíróság elől menekült, illetve menekül most is, és Angliában valószínűleg tényleg nem lenne biztonságban. A saría bírósággal már többször is foglalkozott az Origo, egy nemrég készített videón pedig jól látható, hogy most már London utcáin is nyíltan lehet propagálni a középkori, nagyon durva fizikai kínzásokon alapuló rituális iszlám „jogrendszert”.

☪️ ☪️ ☪️‼️

En ce moment en Angleterre, cette épave prêche pour l’application de la Charria !

Qu’attendons-nous ? @TherezaMay il y a urgence !



pic.twitter.com/oeHsJ7GWGm — cap cap (@capcap76769057) 2018. november 9.

Már írtunk arról is, hogy csak Londonban több mint 100 ilyen jellegű bíróság működik.

A brit hatóságok pedig nem tudnak, és talán nem is akarnak velük szemben fellépni.