Nyomoznak Soros György feltételezett államcsínye ügyében

A Fico-kormány megpuccsolása miatt hallgatta ki a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) korrupcióellenes egysége azokat a feltehetően Soros Györgyhöz köthető aktivistákat, akik ellen a napokban érkezett névtelen feljelentés. Soros György nemcsak a szlovákiai belpolitikába próbált az elmúlt években beavatkozni, hanem minden olyan kormány ellen fellépett, amely nem az ő érdekeit képviselte.

A Tisztességes Szlovákiáért mozgalom szervezőit az elmúlt napokban többször is kihallgatták a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) nyomozói - írta az m7.sk oldala. A Denník N lap szerint a korrupcióellenes egység nyomozója, Peter Jakubík korrupció és egyéb dolgok miatt hallgatta ki őket.

Kihallgatták Juraj Seligát, Karolína Farskát, Nagy Pazmány Katalint, Tána Sedlákovát és Veronika Brunckovát. A nyomozók szerint névtelen bejelentés érkezett, hogy államcsínyt szerveztek, amelyet Soros György finanszírozott.

Jelenleg a vizsgálótiszt a szervezők számlakivonatát szeretné látni, és azok önkéntes bemutatására szólította fel az aktivistákat. A szervezők tiltakoznak és mindezt a rendőrség zaklatásának tekintik.

Fico: Soros-szervezetek állnak a tüntetések mögött

A névtelen feljelentéshez hasonlóan nyilatkozott Robert Fico is még október 18-án a cseh Echo.cz-nek. Ahogy olvasható volt a közösségi oldalán: „ma már tudjuk, hogy a Kuciak gyilkosság utáni tüntetések szervezői azokból az NGO-ból jöttek, amelyeket George Soros tartott fenn. Jól tudjuk, hogy ki kivel találkozott, és mi volt a szerepe. De mindez csak azután lesz a nyilvánosság elé tárva, ha már világos lesz, hogy ki is rendelte meg a gyilkosságot.

A főügyészség kijelentette, hogy az esetért a járási ügyészség felel, és eddig öt feljelentést kaptak a tüntetések szervezői ellen.

Soros befolyásolása

Soros György nemcsak Szlovákiában próbálta befolyásolni a belpolitikai folyamatokat, hanem az Európai Unióban és Magyarországon is. A milliárdos üzletember létrehozta azt, amit már ifjúkorában megálmodott: egy olyan fekete-fehér világot, amiben kizárólag az ő anyagi céljaiért és a nyílt társadalom eszméjéért harcoló, az ő ítélete szerinti jók, valamint az ez ellen küzdő „gonoszok" vannak. Soros rendszerében az is félelmetes persze, hogy nincsen átmenet, köztes állapot.

Álmainak beteljesítése érdekében három szinten építette ki hídfőállásait itthon: a civil szervezeteknél, a politikai szférában és a médiában. Ijesztő és meglehetősen komplex hálózatot hozott létre a magyar politika befolyásolására. Őket pénzeli, a saját céljaiért. Óriási erők sorakaznak a magyar kormánnyal szemben is.

Így működik a rendszer

Az egész rendszer legfontosabb eleme a Nyílt Társadalom Alapítvány (OSF), amit a világ egyik leggazdagabb embere még 1993-ben hozott létre Open Society Institute néven, és csak 2010-ben lett Open Society Foundations. A New York-i székhelyű szervezetnek azért van kulcsszerepe, mert innen történik a pénzek elosztása a világ minden pontjára. Az OSF a szó szoros értelmében egy pénzelosztó központ, ahonnan a Soros céljait szolgáló szervezetek, személyek bátran meríthetnek újra és újra, legyenek bárhol a világon.

Erre példa, hogy Soros 140 millió forintot adományozott az általa létrehozott OSF-en keresztül a Best for Britain kampányszervezetnek, aminek az a feladata, hogy az üzletember érdekeinek megfelelően megfúrja a Brexitet, azaz Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból. Magyarországon is hasonlóan működik a szisztéma: az alapítványon keresztül lehet pénzt szerezniük a nyílt társadalom eszméje mellett kardoskodóknak. Példának okáért a következőt lehet felhozni: az OSF több százezer dollárt fog szétosztani a hazai vidéki álcivil kezdeményezések között, és ki akar építeni egy Soros-közeli vidéki médiahálózatot.

A megbízható szövetségesek

Persze nyilvánosságra került a „Soros megbízható szövetségeseinek" listája,amelyben olyan politikusok szerepelnek, akik az Amerikában élő milliárdos üzletember érdekeit képviselik az Európai Parlamentben. Közöttük számos magyar szereplő is megtalálható, úgymint Niedermüller Péter (DK), és Meszerics Tamás, aki korábban az LMP képviselője volt. Közös bennük, hogy akár itthon, akár Brüsszelben vannak, Soros György érdekeinek megfelelően nyomják a gombot: védik a spekuláns civiljeit, támogatják a bevándorlást, ellenzik a határzárat.