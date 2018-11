Újabb hangfelvételek bizonyítják: a magukat humánusnak, szolidárisnak tartó sorosista álcivilek azon ügyködnek, hogy kijátsszák a határellenőrzést, hogy így segítsenek a migránsoknak a törvények áthágásában. A felvétel világosan megmutatja, hogyan és milyen trükkökkel hoztak be közel kétmillió migránst az európai kontinensre az amerikai tőzsdespekuláns támogatásával. Olaszországnak Matteo Salvini belügyminiszter vezetésével sikerült megállítani a Soros-féle migránstaxizást, de az amerikai tőzsdespekuláns ennek ellenére nem adta fel, hogy befolyásolja a folyamatokat, és megpróbál minél több ország belpolitikai folyamatába beavatkozni, természetesen mindenféle felhatalmazás nélkül.

Ismét csúnyán lebukott a Soros-féle migránstaxizás. Egy nyilvánosságra került felvételen az Advocates Abroad nevű migránssegítő NGO önkéntesei arra képezik ki az illegális bevándorlókat, hogy miként tudják kicselezni az EU-s határellenőrzéseket, illetve hogyan tudják áthágni a törvényeinket. Az álcivil szervezet saját bevallása szerint – csak Görögországon keresztül – eddig 15 ezer migránst „segített" az Európai Unióba.

Egy kanadai jobboldali politikai aktivista, Lauren Southern viszont most egy olyan dokumentumfilmet tett ki az internetre, mely bemutatja: hogyan működik igazából a migránsbiznisz, a kontinens egyik legérzékenyebb pontján. A felvételen hallható, ahogy Ariel Ricket, a migránspárti NGO vezetője arról beszél: mit kell hazudnia egy illegális bevándorlónak az EU-s határőröknek ahhoz, hogy kedvező elbírálást kapjon.

Soros-féle színjáték a köbön

Ariel Ricket a videóban elmondja: sok múlik azon, melyik migráns hogyan „szerepel", hogyan tudja beadni a határőrnek, hogy ő „csak egy menekült". Később az NGO-vezető az EASO (European Asylum Support Office – Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal) munkatársait balféknek, idiótának titulálta – utalván arra, hogy mennyire könnyű őket becsapni. Az EASO-nak természetesen - átvitt értelemben - az európai határok védelme a feladata, azaz, hogy olyanok ne jöhessenek Európába, akik nem menekültek. Majd az is elhangzik a felvételen, hogy: annak érdekében, hogy elnyerjék a Görög Ortodox Egyház szimpátiáját, az illegális bevándorlók üldözött keresztényeknek hazudják magukat. S hogy ez a „színjáték" hiteles legyen, Ariel Ricket még azt is megmutatja, hogyan imádkoznak a keresztények. Arról is beszél, hogy érdemes sírni, az külön meghatja a határőröket.

Az Advocates Abroad politikai támadásnak minősítette a felvételek nyilvánosságra hozatalát, de nem cáfol és nem is erősít meg semmilyen azon elhangzó információt. Dehát a felvétel teljesen egyértelmű.

Aktív szerepet játszott Soros a migránstaxizásban

Nem új keletű dolog az, hogy kiderül, milyen aktív szerepet játszottak az amerikai tőzsdespekuláns álcivil szervezetei a földközi-tengeri migránstaxizásban. Több kapcsolódási pont van Soros György és azon álcivil szervezetek között, amelyek illegálisan hajózzák be a migránsokat a Földközi-tengeren keresztül Európába. Az érintett „civilek" forrásai nagyrészt a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványtól érkeznek, de van olyan adományozó, aki korábban a csúfosan megbukott Hillary Clinton kampányát támogatta.

Az új olasz kormány megálljt parancsolt az illegális bevándorlók beutaztatásának, és egyre több Soros által finanszírozott hajót zárolnak. Az elmúlt években döbbenetesen sok, közel kétmillió illegális bevándorlót jutattak be a kontinensre az amerikai tőzsdespekuláns által finanszírozott szervezetek. De hogy is jött a képbe Soros?

2014-ben alapította Christopher Catrambone és Regina Catrambone a Migrant Offshore Aid Station (MOAS) nevezetű NGO-t. Christopher Catrambone 416 ezer dollárt adományozott Hillary Clinton elnökválasztási kampányára. Ezenkívül 500 ezer dollárt adományozott a Soros György tulajdonában álló Avaaz.org-nak. Az Avaaz például aktívan beavatkozott a magyar választási kampányba, és Orbán Viktor leváltására buzdított több közösségi portálon futó hirdetésben.

A Soros féle Nyílt Társadalom alapítványtól kapott támogatást a Földközi-tengeren tevékenykedő SOS Mediterranée és Orvosok határok nélkül nevezetű szervezet, valamint a Save the Children is.

Soros civiljei a háttérben

Még 2016 végén a Financial Times írt arról, hogy a Frontex, az EU határvédelmi ügynöksége aggodalmát fejezte ki a Földközi-tengeren működő NGO-k és embercsempészek közötti összejátszások miatt. A cikk szerint a migránsok pontos instrukciókat kapnak az embercsempészektől arra nézve, hogy hol érhetik el az NGO-k hajóit. A Frontex már korábban is erősen kritizálta az NGO-kat, mivel azok nem voltak hajlandóak együttműködni az embercsempészek elleni nyomozásban.

2017 elején Fabrice Leggeri, a Frontex vezetője a Die Weltnek elmondta, hogy 40 százalékát a mentéseknek az NGO-k végzik. Ezt alátámasztotta egy olasz kutatóintézet is. Adataik szerint az NGO-k által a Földközi-tengeren végrehajtott mentések aránya a 2014-es egy százalékról 2017-ben 41 százalékra nőtt.

A különböző NGO-k által lebonyolított mentések már az embercsempészettel határosak: a civil szervezetek hajói közelebb mehetnek a partvidékhez, mint a Frontex hajói, ez pedig arra ösztönzi az embercsempészeket, hogy még kevesebb üzemanyaggal és ivóvízzel, még több emberrel a fedélzeten indítsák el a csónakjaikat. Ezt követően a migránsokkal teli csónakok vészjelzést adnak le a nyílt vízről az NGO-k számára, amelyek egyfajta vízi taxiként partra viszik az illegális bevándorlókat.

Lefoglalás

A különféle NGO-k több hajóval dolgoznak a Földközi-tengeren. Ezek közül az egyik legismertebb az Open Arms, ami a Proactiva Open Arms nevezetű NGO tulajdonában van. A jármű 2015-ben kezdte meg a tevékenységét előbb az Égei-tengeren, majd a Földközi-tengeren. A szervezet saját adatai szerint 2015 óta 59 247 migránst mentett ki a tengerből, ebből 32 573-at az Égei-tengeren, és 26 674-et a Földközi-tengeren.

Az olasz hatóságok idén márciusban lefoglalták az Open Arms-hajót (a lefoglalást áprilisban feloldották), és a civil szervezet tagjai ellen büntetőeljárást indítottak. Több ismert spanyol személyiség is felszólalt a hajó, illetve a civil szervezet tagjainak szabadon engedése érdekében. Az Open Arms azzal került a lapok címoldalára idén márciusban, hogy a líbiai parti őrség megfenyegette önkénteseiket, miután azok nem adták át nekik a líbiai felségvizeken felvett migránsokat.

Olaszországi kikötésüket követően a hatóságok lefoglalták az érintett hajót, az NGO ellen pedig eljárást indított a cataniai ügyészség illegális migráció elősegítésének és bűnszövetkezetben való elkövetésének vádjával. Az utóbbi miatt végül bizonyíték hiányában megszüntették az eljárást, és a hajót is visszaszolgáltatták. A Sea Watch nevű NGO három különböző hajóval is dolgozott az elmúlt években. Az Égei-tengeren több mint 4000 migránst vettek fel, ezt követően a Földközi-tengerre helyezték át a tevékenységüket.

A palermói ügyészség 2017 áprilisában büntetőeljárást indított a szervezet ellen kétes mentési tevékenysége miatt, mivel hajójuk annak ellenére Olaszországban tette partra a migránsokat, hogy azokat Málta közelében mentette ki a tengerből.

Málta nem kért a migránsokból

A Sea-Eye nevezetű német NGO egy Seefuchs nevű kis halászhajót üzemeltet holland zászló alatt, Európa minden tájáról érkező önkéntesekkel. Rendszerint a hajó kapacitásánál jóval több migránst vesznek fel. Az elmúlt két évben több mint 14 000 migránst vettek fel a tengeren. A máltai hatóságok június 8-án megtagadták, hogy a Seefuchs járműve 126 migránssal a fedélzetén kikössön a szigeten, mindössze tengeri asszisztenciát ajánlottak fel. Végül az olaszországi Pozzallóban fogadták őket.

A Sea Watchot és a Sea Eye-t jelentős baloldali és globalista alapítványok támogatják, mint a németországbeli Heinrich Böll Alapítvány, a Rosa Luxemburg Alapítvány, az Amadeu Antonio Alapítvány és a Soros György féle Open Society Foundation. A Heinrich Böll Alapítvány többek között olyan menekült fiataloknak is ösztöndíjat biztosít, akik újságírók szeretnének lenni.

Radikális baloldali alapító

A Mission Lifeline nevezetű német NGO-nak a Lifeline nevű hajója 2017 őszétől működik a Földközi-tengeren holland zászló alatt, anélkül, hogy aláírta volna a Magatartási Kódexet. Legutóbb 2018. június 21-én vettek fel több mint 200 migránst a Földközi-tengeren. Alapítója Axel Steier, radikális baloldali aktivista, aki ellen már a brémai ügyészség is eljárást indított illegális migráció elősegítésének vádjával.

Az SOS Mediterranée és Orvosok határok nélkül nevezetű NGO négy hajója végzett mentő tevékenységet a Földközi-tengeren: Dignity I, Bourbon Argos, Aquarius (SOS Méditerranée-vel együtt), Prudence. A Dignity I 2015 és 2016 között volt aktív, amely idő alatt több mint 15 000 migránst szállított. Ugyanebben az időszakban az Argos nevű hajónál ez a szám több mint 20 000. A Prudence nevű hajó 2017-ben volt aktív, és 8700 embert vett fel. A napokban nagy sajtónyilvánosságot kapott

Aquarius 2016-ban 8700, 2017-ben 14 300 és 2018-ban eddig több mint 1900 migránst szállított a tengeren.

Zárolták a hajót, mert törvényt sértett

A német Jugend Rettet nevezetű szervezet a Iuventa nevű hajójával 2016-2017 között, 15 akcióban, több mint 14 000 migránst hozott be Európába. 2017 augusztusában a trapani ügyészség – az olasz rendőrség egy évig tartó nyomozását követően – lefoglalta a hajót embercsempészet bűnszövetségben való elkövetése és illegális migráció elősegítésének vádjával.

Az ügyész tanúvallomásokkal, fotókkal, videókkal és hangfelvételekkel támasztotta alá, hogy a szervezet nem bajbajutottakat mentett, hanem illegális bevándorlókat vett át az embercsempészek hajójáról, akik nem voltak közvetlen életveszélyben, a csempészhajó pedig épségben visszaindult Líbiába. A szervezet fellebbezett a lefoglalás ellen, de a fellebbviteli bíróság 2018 áprilisában helyben hagyta a trapani bíróság döntését, és a hajó zárolva marad a további vizsgálatig.

A Save the Children Vos Hestia nevű hajó személyzetét az Orvosok Határok Nélkül biztosítja. 2016 és 2017 között több mint 10 000 fő migránst szállítottak a Földközi-tengeren. 2017 októberében felfüggesztették a Vos Hestia működését. A 2014-ben alapított MOAS hajója a Phoenix. 2014 és 2017 között 38 241 migránst vettek fel a Földközi-tengeren.

Elnökbuktatás 2014-ben

Soros azonban nemcsak a migránstaxizásban jeleskedett, hanem az is kiderült az amerikai tőzsdespekulánsról, hogy az általa pénzelt úgynevezett civil szervezetek buktatták meg Viktor Janukovics ukrán elnököt. „Sokat tettünk az ellenállás előfeltételeinek terén" – fogalmazott Soros embere. Sorosék gyakorlatilag beszivárogtak az ukrajnai kormányzatba. „A forradalmat követően Soros úgy döntött, hogy pénzt ad úgynevezett stratégiai tanácsadó csoportok felállítására. (...) Hogy ez mit jelent?

A forradalom után, képzeld el az új minisztériumokat, az új hatalmat, ők nem értettek hozzá, hogyan lássák el ezt a feladatot nekünk. (...) Csak iránymutatásra volt szükségük a csoportoknak, és mi adtunk pénzt a szakértőknek, akik már korábban vagy attól fogva elkezdtek ezeken a politikákon dolgozni." Hogy a kép teljes legyen: 2017 negyedik negyedévében Soros 160 millió dollárt fektetett be olaj- és gázpiaci cégekbe, ennek keretében több befektetéssel is rendelkezik az ukrán energetikai piacon is. Közismert, hogy Soros György támogatja a mostani, magyarellenes ukrán elnököt.

Szlovákiában is szervezkedett Soros

Legutóbb pedig az derült ki, hogy a Fico-kormány megpuccsolása miatt hallgatta ki a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) korrupcióellenes egysége azokat a feltehetően Soros Györgyhöz köthető aktivistákat, akik ellen a napokban érkezett névtelen feljelentés. Soros György nemcsak a szlovákiai belpolitikába próbált az elmúlt években beavatkozni, hanem minden olyan kormány ellen fellépett, amely nem az ő érdekeit képviselte.