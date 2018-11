Egy szocialista parlamenti képviselő, René Dosière hozta nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyekből kiderül, hogy a bevándorláspárti Emmanuel Macron-rezsim mennyire képmutató és hogyan szórja az egyre inkább elszegényedő francia adófizetők pénzét.

Az Origo korábban már beszámolt arról, hogy a legfelsőbb szinten a francia állam milyen fényűző, pazarló, valóságtól elrugaszkodott hivatali rendszert tart fenn és eurómilliókat költ magára.

A mostani alkalommal elég jól időzített a szocialista képviselő, mivel november 17-én Franciaország egyik legnagyobb blokádját készítik elő a szakszervezetek tiltakozásul a benzináremelés és a leggazdagabb társadalmi réteget kivéve mindenkit érintő megszorítások ellen – írja a Ouest France nevű francia lap.

Miközben a francia árufuvarozóknak éves szinten több mint 2000 euróval (ez majdnem 650 ezer forint) ugrik meg a kiadása, a nyugdíjasoktól pedig sok száz eurót vesznek el.A nyilvánosságra került adatok alapján a francia miniszterelnök, Édouard Philippe közvetlen stábja összesen 486 fő, ezen kívül 40 speciálisan kiképzett személy gondoskodik a védelméről és a miniszterelnöki hivatalnak otthont adó Miniszterelnöki Hivatal épületét, a Matignon palotát további 136 biztonsági ember őrzi.

A Philippe vezette kormány éves kiadásai 120 millió euróra (nagyjából 38 milliárd 400 millió forint) rúgnak, ez 3,2 millió euró (1,24 milliárd forint) minisztériumonként.

Az előző évhez képest majdnem 3%-os volt az emelkedés. Ami igazán megdöbbentő, az a kiszolgáló állomány mérete: csak a Hadügyminisztériumban 73 fős a konyhai személyzet, a Külügyminisztériumban pedig 38 fős.

Valószínűleg francia kuriózum lehet, hogy az államtitkároknak is jár 5-5 szakács. Nem szűkölködnek sofőrökben sem: 18 sofőr dolgozik az Igazságügy és az Egészségügyi Minisztériumban, 12 a Munkaügyi és a Külügyminisztériumban, 30 a Költségvetési – és Pénzügyminisztériumban.

Amik viszont igazán sokkolóak, azok a bérek.

A miniszteri kabinetben dolgozó tanácsadók fizetése bruttó 9266 euró (ez több mint 3 millió forint) havonta, ennél jobban keresnek a miniszterelnök tanácsosai: ők 10,5 ezer eurót vihetnek haza.

René Dosière 12 minisztérium tanácsosainak hasonlította össze a bérét: ezek éves szinten 26%-os, helyenként 49%-os növekedést mutatnak, ami a közszférában teljes szokatlan és példa nélküli. Ez botrányosan sok pénz az átlag francia közhivatalnok fizetéséhez képest (2500 euró/hó).

Azt is érdekesnek találja, hogy az V. Köztársaság történetében egyedülálló módon háromból egy kabinettag fizetése még saját miniszterének is meghaladja a bérét.Képmutató a bevándorláspárti macroni rezsim a nemek közti arányban is: míg a miniszteri kabineteken belül 46% a nők aránya, addig két minisztérium miniszteri kabinetjében (mindkettőt nő vezeti) egyáltalán nincs nő.