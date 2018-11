Kifütyülték Angela Merkelt az Európai Parlamentben

Nem aratott osztatlan siker Angela Merkel felszólalása az Európai Parlamentben. A kancellár ezúttal is sokat beszélt a migrációról és az összeurópai megoldást szorgalmazta, valamint többször is hangoztatta, hogy mindenkinek szolidárisnak kell lennie – számolt be róla a hirado.hu.

Kifütyülés, hurrogás és tapsvihar keveredése szakította félbe Angela Merkel beszédét az Európai Parlamentben, amin a kancellár eleinte zavarában csak nevetett, majd örömének adott hangot. Úgy fogalmazott:

nagyon örülök ennek, ez fantasztikus, sikerült sokakat felbosszantanom a parlamentben!

A képviselők nemtetszését az váltotta ki, hogy Angela Merkel egy közös európai hadsereg felállítását és egy kollektív uniós fegyverkereskedelmi politika kialakítását szorgalmazta.

Az Európai nézeteiről valló Merkel többször is visszakanyarodott a tolerancia és szolidaritás kérdéséhez, mind a gazdasági együttműködés, mind a migrációs válság kérdésében. Végül a szolidaritás egy igen sajátos meghatározásával élt, szerinte ugyanis bizonyos kérdésekben nincs helye az ellentmondásnak. Ezek az összeurópai kérdések európai szintű szabályozásért kiáltanak. Merkel szerint a migrációt

egy közös európai menekültügyi rendszerrel kell szabályozni.

A beszéde utáni vitában többen azt hangsúlyozták, a kancellár egy központosodó Európai Unió képét körvonalazta.

Szakértők szerint Merkel beszédében az Európa-projektnek a megvalósítását szorgalmazta, amelyet Emmanuel Macron francia államfővel közösen alkotott meg. Az idén nyáron aláírt mesebergi nyilatkozat szerint hitet tettek az

egységes Európa és a nyílt társadalom elve mellett.

Merkel ekkor fogadta el Macron követelését is, mely szerint közös költségvetést vezetnének be 2021-től az eurózóna államaiban, mellyel Párizs és Berlin gazdasági befolyása erősödne Európában. A projektből azóta semmi nem valósult meg, viszont tovább zuhant a párizsi és berlini kormányzat. Emmanuel Macron és Angela Merkel támogatottsága is nagyon visszaesett, a német kancellár pedig bejelentette visszavonulását a politikai színtérről.

Magyarország is téma volt

Több képviselő is azzal vádolta Merkelt, hogy ő tehet az Európában zajló migrációs válságról, volt aki azt mondta Merkel szabadította a migránsokat az Európai Unióra azzal, hogy megnyitotta a határokat.

Merkel azzal védekezett, hogy a 2015-ös történésekre emlékeztetett, amikor a magyar határon rengeteg menedékkérő torlódott fel, ezért Németország és az osztrák kancellár magára vállalta a segítségnyújtást. Hozzátette,

nem tudja miért szidalmazzák emiatt nap, mint nap.

A magyarországi határkerítéssel kapcsolatban pedig azt mondta, hogy ő sosem ellenezte, hogy Magyarország megvédje a határait.