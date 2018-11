A Fidesz elutasítja az unió migránsppárti költségvetését

Magyarország számára továbbra is elfogadhatatlan a 2020 utáni pénzügyi keretre vonatkozó javaslat - mondták fideszes EP-képviselők annak kapcsán, hogy az Európai Parlament elfogadta az unió 2020 utáni, következő hosszú távú költségvetésére vonatkozó, az egyes programokra szánt konkrét összegeket is tartalmazó tárgyalási álláspontját. A javaslatból az is kiderült, hogy Brüsszel továbbra sem tett le a kötelező kvóta bevezetéséről.