Rendkívüli EU-csúcs lesz tíz nap múlva

Rendkívüli csúcsértekezletet tartanak november 25-én az Egyesült Királyság uniós kilépésének feltételrendszeréről tervezett megállapodás megkötése érdekében – jelentette be Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke csütörtök reggel Brüsszelben.

Az Európai Bizottság és Michel Barnier uniós brexit-ügyi főtárgyaló is arról számolt be az előző este, hogy döntő előrelépés történt a találkozó összehívásához, miután sikerült „technikai szinten” elfogadni a kiválási szerződés tervezetét, és ezt a brit kormány is jóváhagyta.

Ha semmi rendkívüli nem történik

Tusk csütörtökön korán reggel Barnier-vel egyeztetett, és ezt követően közölte: a szöveget az elkövetkező napokban értékelik a bennmaradó tagállamok kormányai, s amennyiben a felek mindegyike elfogadhatónak tartja, és „semmi rendkívüli nem történik”, akkor jövő vasárnap soron kívüli EU-csúcsot rendeznek Brüsszelben az egyezmény véglegesítése és megkötése érdekében.

Hozzátette, a huszonheteknek a kiválási szerződés jóváhagyása mellett a hét végéig meg kell határozniuk az Európai Bizottság tárgyalási mandátumát a jövőbeli EU-brit kapcsolatokról szóló politikai nyilatkozat véglegesítéséhez. A brüsszeli testület ezt keddre le akarja zárni, a tagállamoknak pedig ezután még lenne 48 órájuk azt értékelni.

A legkevésbé fájjon

„Amilyen szomorú vagyok az Egyesült Királyság távozása miatt, olyan keményen fogok küzdeni, hogy ez a lehető legkevésbé fájjon mindkét fél számára” – szögezte le az Európai Tanács elnöke.

„Már kezdettől fogva nincsenek kétségeim afelől, hogy a brexit kölcsönösen vesztes helyzet, a tárgyalásaink célja pedig pusztán a kármentés lehet” – fogalmazott.

A közös sajtótájékoztatón Michel Barnier azon véleményének adott hangot, hogy „tisztességes és kiegyensúlyozott” megállapodás született, amely figyelembe veszi a brit kormány álláspontját is, és lefekteti egy új, ambiciózus partnerség alapjait.

Rámutatott azonban, hogy a munka még közel sem ért véget, a következő napokban a politikai nyilatkozat szövegén fognak dolgozni a bennmaradó tagországokkal és az Európai Parlamenttel, ezért még reggel Strasbourgba utazik, hogy a frakciók vezetőivel egyeztessen.