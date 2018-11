Majom rabolt el és dobott le egy ház tetejéről egy csecsemőt

Anyja karjai közül ragadta el a 12 napos csecsemőt egy majom Indiában. Az országban nem ez az első hasonló eset: tavasszal egy kút mélyén találták meg egy olyan csecsemő holttestét, amelyet szintén egy majom rabolt el.

A majom akkor tört be az agrai család házába, amikor a nő szoptatta újszülött fiát – számolt be róla a BBC. Odament hozzájuk, megragadta a csecsemőt, majd elfutott vele. A szomszédok rögtön a kétségbeesett anya segítségére siettek, de addigra már késő volt. A majom több helyen is összeharapdálta a csecsemő testét, majd az egyik közeli ház tetejéről ledobta.

A 12 napos gyereket még élve szállították kórházba, de ott belehalt sérüléseibe. Dhirendra Kumar, az egyik rokon a brit portálnak azt mondta, mivel rengeteg a majom a környéken, rettegnek az állatoktól. Hiába szóltak többször is a hatóságoknak a problémáról, azok nem tesznek semmit.

A térségben gyakoriak a majomtámadások: áprilisban szintén egy majom ragadott el egy csecsemőt, a gyerek holttestét egy kútban találták meg. A Taj Mahal környékén pedig a turisták sincsenek biztonságban: a majmok gyakran fosztogatják, sok esetben pedig meg is támadják őket.