Alakul az egységfront a Soros-paktum ellen

A legfrissebb hírek szerint Észtország sem írja alá az ENSZ globális migrációs csomagját. A Soros-féle bevándorlási paktumra egyre több ország mond nemet.

Lassan a teljes közép-európai régió, továbbá az Egyesült Államok és Ausztrália is nemet mondott a Soros György által tollba mondott, az ENSZ neve alatt futó migrációs paktumra. Ráadásul a nyugat-európai országokban is egyre nagyobb a paktum elutasítottsága. A legfrissebb hírek szerint Észtország sem kér az amerikai tőzsdespekuláns terveiből. A dokumentum lényege, hogy az illegális migrációt legálissá tenné, így megnyitnák a határokat több millió migráns előtt. Magyarország már júliusban határozott nemet mondott a paktumra.

A bolgár kormány sem támogatja a csatlakozást az ENSZ globális migrációs csomagjához – jelentette be Cvetan Cvetanov, a konzervatív Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) nevű kormánypárt frakcióvezetője. Az Egyesült Államok, Ausztrália, Ausztria és Magyarország már kilépett a paktum megtárgyalásából is, több ország, köztük Lengyelország pedig a távozását mérlegeli az egyezmény elfogadásának folyamatából. Könnyen léket kaphat tehát a bevándorláspárti Soros György terve. Csehország sem támogatja a paktumot, de Belgium is nemet mondott.

Legalizálnák a migrációt

Az ENSZ migrációs csomagjának szövegét idén júliusban véglegesítették.Deklarált célja az illegális bevándorlás biztonságossá és legálissá tétele. Az egyezményt – hivatalos nevén Globális megállapodás a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról – a tervek szerint decemberben fogadják el az ENSZ marokkói csúcstalálkozóján. A dokumentum olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a bevándorlók védelme, integrálásuk a fogadó országukba, illetve a saját országukba való visszajuttatásuk.

Hírt adtunk róla, hogy a csomag gyakorlatilag olyan, mintha azt Soros György diktálta volna tollba. A tervezet szerint a csomag teljes mértékben zárójelbe teszi az emberek jogát a biztonsághoz, mert meg akarja tiltani, hogy a migránsok személyes adatait átadják a kiutasításokkal foglalkozó bevándorlási hatóságoknak. Vagyis hiába lehetne tudni, hogy illegálisan tartózkodnak egy országban, nem lehetne kiutasítani őket. Árulkodó, hogy a dokumentumokkal kapcsolatos egyeztetéseken személyesen vett részt az erősen Soroshoz köthető Louise Arbour, aki a migrációval foglalkozó főtitkári különleges képviselő. Nem mellesleg Arbour készítette a Globális Migrációs Csomag alapját képező dokumentumot is (Migration Works for All).

Júliusban távoztunk

Magyarország július végén jelezte, hogy nem kér a dokumentumból, ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal indokolta, hogy alapvető hozzáállásbeli különbség van a világszervezet és Magyarország között, máshonnan nézzük a migrációs folyamatokat, így másként is látjuk azokat.

Az elfogadás folyamatából időközben hivatalosan kilépett az Egyesült Államok, Ausztrália és Ausztria. Több ország pedig a távozását mérlegeli, így a horvátok, a dánok és a svájciak is könnyen hasonlóan dönthetnek. Jól mutatja, hogy Kolinda Grabar-Kitarovic, Horvátország jobboldali és bevándorlásellenes köztársasági elnöke a napokban azt mondta, hogy hazája biztosan nem fogja aláírni a paktumot.