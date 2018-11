Kálmán Olga a Jobbik internetes Heti Hetesében folytatja

Nem sokáig bírta ki szereplés nélkül Kálmán Olga. Sőt, szinte egy pillanatig sem. Az egyik ellenzéki álhírgyár már napokkal azután, hogy a Hír TV-t visszafoglalta a polgári oldal, és azonnal kirúgta az egyébként szánalmas nézettséget produkáló Kálmán Olgát, közzétette: csodálatos Facebook-oldalt csinált magának a bukott riporternő. Aztán elment D. Tóth Krisztinával szerepelni, hogy egy órán keresztül dicsérjék egymást egy internetes műsorban, egy autóban céltalanul fel-alá mászkálva a városban, és most itt a legújabb hír: a Jobbik internetes tévészerűségében szerepel.

Ez az a jobbikos internetes televíziószerűség, amiről a volt főszerkesztője elmondta: táskában hordták a pénzt oda a Jobbik vezetői, vagyis még a finanszírozása is erősen gyanús. Miután Simicska Lajos a számára bukást jelentő választás után már egy fillért sem akart médiára költeni, alkalmazottjai, kis médiaárvái munka nélkül maradtak. Pontosabban egy senki által nem olvasott, újonnan alapított hetilap és az internet-tévé maradt egyedüli lehetőségnek.

És most ezen a Jobbik-internet-tévén lesz egy Heti Hetes. A műsorvezető egy kiöregedett diszkós, aki néhány hete azzal tűnt ki, egy nagy balettművészt próbált – a maga gyáva és primitív módján – buzizni. A szereplők között lesz a kimúlt Népszabadság és a (tudomásunk szerint még) megjelenő Hócipő humoristája, Para-Kovács Imre, egy magát filmes szakembernek nevező, Jobbiktól korábban pénzt kapó férfi, egy (az Origo számára) teljesen ismeretlen ember és egy konzervatív újságíró is, nyilván, hogy ne legyen 7:0 az ellenzéki arány, hiszen milyen korrekt a 6:1. (Zárójelben jegyezzük meg: a visszavett Hír TV-ben van már egy jó és valóban korrekt műsor hét szereplővel, ott három konzervatív és három ellenzéki ember beszéli meg a hét eseményeit, Huth Gergely intelligens műsorvezetése mellett.)

Szereplő lesz Havas Henrik is. Ő többféle minőségben is szerepelhet: egyrészt képviselheti a Kádár-rendszer bűzös, áporodott levegőjét, kellemetlen szájszagát, képviselheti a Kádár-rendszer egyik sajátos hatalmi osztályát is (gondoljunk csak barátjára, Forró Tamásra...), képviselheti a lebukott szexuális zaklatókat, képviselheti a kóros nagyotmondókat, képviselheti a jobbikossá is lett egykori balliberálisokat, és képviselheti a senkinek nem kellő, kirúgott tévéseket. A magát „Tanár úrnak” hívó, kínosan félművelt ember Vona Gáborról írt kampánykönyve egyébként nevetséges bukás lett. Talán elmondja a műsorban, miért nem kellett senkinek sem a propagandakönyv.

És itt van Kálmán Olga. Ahogy nagyon sokszor megírtuk: csúfosan megbukott Simicska Hír TV-jében. Miközben azonos időben, azonos jellegű beszélgetésműsort vezetett Rónai Egon az ATV-ben, Rónai Egon műsorát rendszeresen több mint kétszer annyian nézték, mint Kálmán Olgáét. Az átlagos nézőszáma 47 ezer volt, míg az ATV hasonló műsora 100 ezer feletti nézőszámot ért el. A szánalmas különbséget Kálmán Olga egy darabig egyszerűen úgy magyarázta, hogy nem igaz (azaz letagadta), hiszen nem volt nyilvános a Hír TV nézettsége. Majd amikor az lett, akkor már sehogy.

A balliberális elfogultságú Kálmán Olga gond nélkül jobbikossá is tudott lenni, Vona Gábornak és a Jobbik azóta megbukott vezetőségének gátlástalanul hízelgett. Ez azért is komikus, mert Kálmán Olga próbálta magáról azt sugallni, hogy milyen kemény, milyen kérlelhetetlen riporter, ezzel szemben a valóság az volt, hogy ha nem nyugdíjas szülőimunkaközösség-vezetővel kellett pimaszkodnia, hanem Vona Gábort kellett népszerűsítenie, hirtelen észak-koreai lakájriporterré változott.

Kálmán Olga most a helyére került. A Jobbik internetes televíziócskájában, egy kényelmetlennek látszó széken ülve, Havas Henrik társaságában, egy homofób, szánalmas diszkós „műsorvezető” irányításával szidhatja a kormányt. És ha még szerencséje is van, akkor belenyúlkálhat abba a táskába, amiben a Jobbik-tévébe hordják a pénzt. Persze, nem havonta négymillió forintot, de valamennyi ezrest talán még kihalászhat.