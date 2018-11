Három évtől négy és fél évig terjedő letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bukaresti első kerületi bíróság pénteken a tavaly február másodikai kormányellenes tüntetés három, csendőröket bántalmazó résztvevőjét, további nyolc rendbontóra pedig két évig terjedő felfüggesztett börtönbüntetést szabtak ki - közölte az Agerpres hírügynökség.

Az ügy kapcsán indított polgári perben egyik bántalmazott csendőrnek kétezer eurós anyagi és 35 ezer eurós erkölcsi kártérítést ítélt meg a bíróság, az összeget az elítélteknek kell kifizetniük. Egy másik bántalmazott csendőr összesen 22 ezer eurós, egy harmadik hatezer eurós, a negyedik csendőr pedig 2.200 eurós kártérítésre jogosult.

A felfüggesztett börtönre ítélt vádlottaknak 90 - 120 nap közötti közmunkát kell végezniük. Az ítélet részeként a vádlottakat egy időre eltiltották a köztisztségek betöltésétől, választói jogaik gyakorlásától, a fegyverviseléstől, valamint a nyilvános gyülekezésektől, tüntetésektől, és más tömegrendezvényektől. Az ítélet nem jogerős.

A bukaresti sajtó által futballhuligánokként emlegetett, szervezett csoportokban érkező rendbontók azon a - mindaddig békés - demonstráción provokáltak erőszakot, amelyen a büntetőjog korrupcióellenes szigorát enyhítő, előző este elfogadott sürgősségi kormányrendelet ellen tiltakozott több százezer tüntető. A vádlottak üvegpalackokkal, jégdarabokkal, fémtartályokkal dobálták meg a kormány székházát védő csendőröket. A karhatalom könnygázt vetett be ellenük és erőt alkalmazva kiszorította a randalírozókat a kormány közeléből. A rendbontók és a csendőrök közötti összecsapás miatt a békés tüntetők is elmenekültek a térről.Idén augusztusban hasonló módon erőszakba torkollt Bukarestben a román diaszpóra nagyszabású kormányellenes megmozdulása is, amikor a békés tüntetők közé vegyült rendbontók összetűzést provokáltak a csendőrökkel, azok pedig könnygázzal és botozással kiszorították a kormány előtti térről a több tízezres tüntető tömeget.