1500 gyereket erőszakoltak meg migránsok hét év alatt egy angliai városban

Miközben a bevándorláspárti liberális-baloldali politikusok azt állítják, hogy elvétve előforduló, egymástól elszigetelt esetekről van szó, ezzel szemben az igazság az, hogy migránsok nap mint nap erőszakolnak meg nőket szerte Európában, és ezt a muszlim felsőbbrendűség nevében teszik.

Miközben a liberális-baloldali, bevándorlás párti nyugat-európai politikai elit másról sem beszél, mint a migráció állítólagos pozitív hatásairól, a gazdaság felvirágoztatásáról, pontos tényekkel lehet alátámasztani ennek az ellenkezőjét. Az ultraliberális, Soros-párti, a bukott 68-as politikai elit jellegzetes képviselője, a belga Guy Verhofstadt az Európai Parlament képviselőjeként arról beszél, hogy a migrációt csak a jobboldali populisták tálalják problémaként, eszköznek tekintve politikai céljaik eléréséhez. Ebből világosan látszik, hogy Verhofstadtnak fogalma sincs a valóságról, nem ebben a világban él, hanem egy fiktív, saját maga által kreált álvalóságban.

Az Origo korábban beszámolt arról az egészen elképesztő szexuális bűncselekmény sorozatról, amelyhez hasonlót még soha nem tapasztaltak Európában. A sokkoló bűncselekmény-sorozat az angliai Rotherhamben történt 1997 és 2014 között. A város lakosságának 15 százalékát kitevő pakisztáni származású muszlim migránsok gyerekek százait rabolták el a családjaiktól, majd szexrabszolgaként kezelték őket.

Arra hivatkoztak, hogy bármit megtehetnek velük, hiszen „fehér prostituáltak”, akik nem őrzik meg a szüzességüket, és nem viselnek testüket teljesen elfedő ruhát. Az elkövetők egyértelműen a nem muszlim többség elleni terrorcselekményként használták a nemi erőszakot.

Az áldozatokat azzal fenyegették meg, hogy megölik a családjukat, ha feljelentést tesznek a rendőrségen. A hatóságok akkor tettek végre lépéseket a várost rettegésben tartó migránsok ellen, amikor azok meggyilkoltak egy lányt. A nagyjából száztízezer lakosú Rotherhamben több mint 1500 gyereket erőszakolhattak meg, de még nem zárult le teljesen a négy éve tartó nyomozás, és a migránsbűnözők pere is hosszú évekig elhúzódik majd. Természetesen a legnagyobb kár azokat a családokat érte, amelyeknek fel kell dolgozniuk ezt a traumát. De becslések szerint a nyomozás és a perek költségei összesen 90 millió fontjába kerülnek majd az angol adófizetőknek. Óriási összegről van szó, ami 30 milliárd forintnak felel meg.

Nyugat-Európában (különösen Svédországban, Németországban és Nagy-Britanniában) nap mint nap követnek el migránsok szexuális bűncselekményeket, és bizony az általuk okozott pszichés zavarokon túl számottevő az is, hogy ezzel jelentős anyagi kárt okoznak az adott államnak. Ezen a videón az látható, hogy nyilvános helyen, a németországi Sarrebruck egyik bevásárlóközpontjában akart megerőszakolni egy migráns egy nőt, de ezt a közelben lévő emberek megakadályozták. Mivel a liberális-baloldali fake-news gyárak mindent megtesznek azért, hogy ne derüljön ki az igazság, ezért nem állnak rendelkezésre pontos adatok arról, hogy Európában hány esetben követnek el migránsok szexuális erőszakot. A liberális Verhofstadt egyenesen azt állítja, hogy ez a jelenség nem is létezik. A szintén bevándorláspárti francia elnök és belügyminisztere pedig cenzúrázni akarja az internetet. Hiszen amiről nem beszélünk, az olyan, mintha nem is lenne.