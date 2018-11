Tovább tartanak a francia gigatüntetések, Macron bujkál

Összesen 287 ezer sárga mellényes tüntető ment az utcákra szombaton a bukott gazdasági miniszterből lett elnök dilettáns gazdaságpolitikája ellen tiltakozva. A belügyminisztérium hivatalos adatai szerint egy tüntető meghalt (amikor egy nő áttörte kocsijával a blokádot), 409-en megsérültek, közülük 14-en súlyosan. A sérültek közül 28 rendőr vagy tűzoltó. A rendőrség 282 embert őrizetbe vett. A franciák azért lázadtak fel Macron ellen, mert dilettáns gazdasági programba kezdett. Megszorító döntéseivel gyakorlatilag minden társadalmi rétegnek veszteséget okozott, ezzel olyan csoportokat állított egymás mellé (és szembe a kormánnyal), amelyek eddig soha nem voltak hajlandóak együtt tüntetni. Így elérte, hogy a francia történelemben először nem pártok vagy szakszervezetek, hanem civilek az interneten szervezve vittek az utcára tömegeket. Macron, ahogy a válságok idején szokta, bujkál, tegnap a nyarlójában volt, ma Németországba várják, ahol a német parlamentben mond beszédet, miközben Franciaországban évtizedek óta nem látott válság van.

Az autókban kötelezővé tett sárga mellényekről elnevezett mozgalom a vártnál jóval nagyobb sikert ért el. Egész Franciaországban több mint kétezer helyen zártak le utakat, a blokádokban, majdnem 300 ezren vettek részt. Több helyen erőszak is volt, egy nő meghalt, amikor valaki megpróbálta áttörni a kordont, és másutt is a tömegbe hajtottak. Az eredetileg szombatra tervezett gigademonstráció ma is folytatódik.

A sárga mellényesek mozgalmát közvetlenül az üzemanyag adójának emelése váltotta ki, de ez csak utolsó csepp volt a pohárban. Macron hivatalba lépése óta - a Magyarországon már ismert bankárbaloldali módszerekhez hasonlóan - egyre-másra vezeti be a megszorításokat. Emelte a villany és a gáz árát, és megnövelte a legegyszerűbb banki költségek díját. A franciák nagyon ritkán használnak készpénzt, szinte mindenhol bankkártyával fizetnek, ezért ez jelentős kiadásokat okoz az embereknek.

Január elsejétől megadóztatta a nyugdíjakat, ami egy átlagnyugdíjas számára havonta 150 eurós nyugdíjcsökkentést jelent. Ezzel a francia nyugdíjasok jelentős része elviselhetetlen szegénységbe került.

A Le Figaro szerint országszerte folytatódnak ma is a megmozdulások. Az autópályákat legalább 50 helyen most is lezárva tartják a sárga mellényesek. Sokan nem is mentek haza, az utakon töltötték az éjszakát.

Emmanuel Macron elnök menekül a tüntetések elől. A szombatot nem Párizsban töltötte, hanem versailles-i nyaralójában. Ami nem meglepő, hiszen a tüntetők az Élysée-palota kertjébe is betörtek és ott elénekelték a Marseillaise-t. Ma pedig Németországba látogat. A környezetvédelmi miniszter viszont bejelentette, nem engednek az adóemelésből.

A Journal du Dimanche által közzétett felmérés szerint Emmanuel Macron népszerűsége az eddigi borzasztó adatok után még tovább romlott. Novemberben újabb 4 százalékpontot veszített, és újabb történelmi mélyponton van.