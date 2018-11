Kétharmados többséggel győzhet a Fidesz az EP-választásokon

Tovább növelheti képviselői számát a Fidesz-KDNP a strasbourgi Európai Parlamentben (EP). A jelenlegi 12 helyett 14-15 képviselője is lehet a magyar kormánypártoknak. Ezzel a Fidesz az unió második legsikeresebb pártjává léphet elő. Az LMP, a Momentum és a Mi Hazánk Mozgalom be sem jutna az EP-be, a Liberálisokat már nem is mérik.