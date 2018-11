Az olasz ügyészség elrendelte a hírhedt Soros-hajó lefoglalását

Veszélyes hulladékkezelés vádjával a szicíliai Catania ügyészsége elrendelte a migránsokat korábban többszöe is taxiztató, Aquarius nevű közös hajójának a lefoglalását kedden.

Az ügyészség szerint az Aquarius nevű Soros-hajó veszélyes, fertőző hulladékot tett az olaszországi partokra, megszegve az ezek tárolására, és feldolgozására vonatkozó szabályokat, és ezzel egészségügyi vészhelyzetet teremtett.

Az Aquarius szeptember óta a franciaországi Marseille kikötőjében vesztegel, mivel Gibraltár után Panama is megvonta a hajózási engedélyét. Korábban, 2015-től folyamatosan a Földközi-tengeri mentési műveletekben vett részt, és Líbiából a dél-olaszországi partokra hozta a migránscsoportokat.

Az olasz hatóságok szerint azonban a Soros-hajó nem kizárólag illegális bevándorlókat, hanem illegális hulladékot is partra tett Szicília, a dél-olasz Calabria, Puglia és Nápoly tizenegy különböző kikötőjében.

Az olasz pénzügyőrség és rendőrség utóbbi két évben végzett vizsgálata rámutatott, hogy az Aquarius mintegy 24 ezer kilogram, egészségügyi szempontból veszélyes és fertőző hulladékot szállított Olaszországba.

Arról a hulladékról van szó, amelyet a hajóról minden egyes érkezés után az olaszországi kikötőkben hagytak hátra, vagyis többnyire fertőzésveszélyes, véres ruhadarabokat, amelyeket a beteg, sebesült migránsok viseltek. Ezeket a ruhaneműket speciális tárolókban kellett volna partra helyezni, elszállítani és megsemmisíteni. Ehelyett a Soros-ügynökök költségeket megtakarítva, normális háztartási hulladékként tüntették fel őket egyszer sem jelentve be a hatóságoknak, hogy az egészségre veszélyes hulladékról van szó. Az olasz hatóságok szerint 44 esetben bizonyítható, hogy az Aquariusról veszélyes hulladék jutott be Olaszországba.Az ügyészség 24 személy ellen indított vizsgálatot, köztük vannak a Soros-hálózat olasz, francia, holland, német és más nemzetiségű felelősei, valamint az Aquarius ukrán kapitánya is.

Ezen kívül 460 ezer eurós bírságot szabtak ki az álcivil szervezetekre.

Az olasz hatóságok az Aquarius telefonbeszélgetéseinek lehallgatásával, és elektronikus levelezésének ellenőrzésével készek bizonyítani, hogy a két Soros-szervezet rendszeresen, előre kitervelten távolította el a hajóról az illegális hulladékot. Olasz adatok szerint az Aquariussal oda szállított több mint 21 ezer migránsból több mint ötezer betegként érkezett Olaszországba, és az NGO-k vezetői tisztában voltak azzal, hogy Tbc-sek, rühesek, bárányhimlősek, gyulladásos betegségben szenvedők, nyílt sebeket viselők voltak közöttük. Ruháik mind az olaszországi kikötők hulladéktárolóiba kerültek bármilyen elővigyázatossági lépés nélkül.

Az ügyészi vizsgálatot Carmelo Zuccaro cataniai ügyész vezeti, aki 2015 óta vizsgálja az NGO-k mentési műveleteinek szabályosságát. Zuccaro ügyész vetette fel elsőként, hogy a földközi-tengeri NGO-k az embercsempészekkel összejátszva mentés helyett az illegális bevándorlást segítik.