Lengyelország és Izrael is elutasítja az ENSZ migrációs csomagját

Kedden a lengyelek és az izraeliek is jelezték, hogy nem kérnek az elfogultan a migrációpárti egyezményből. Jól láthatóan egyre többen hátrálnak ki a Soros-féle dokumentum mögül. Léket kapott az amerikai milliárdos hajója?

A lengyel kormány úgy döntött a keddi varsói kabinetülést követően, hogy nem támogatja az ENSZ globális migrációs csomagját. - olvasható az MTI beszámolójában. Mateusz Morawiecki kormányfő már november elején, Angela Merkel német kancellár varsói látogatásakor jelezte a globális migrációs csomag elutasítását arra hivatkozva, hogy

Lengyelország prioritásnak tekinti a határvédelem és a migráció szabályozásának nemzeti hatáskörben tartását.

A PAP hírügynökség által ismertetett állásfoglalás szerint Lengyelország a december 10-én kezdődő marrákesi csúcstalálkozón, valamint az ENSZ fórumán később esedékes szavazáskor sem fogja támogatni a megállapodást.

A dokumentum nem teljesítette a lengyel elvárásokat, nem nyújt elegendő garanciát arra, hogy az államok szuverén jogukat gyakorolhassák a bevándorlók befogadását, a legális és az illegális migráció megkülönböztetését illetően" - áll a közzétett közleményben. A lengyel kormány szerint a migrációs csomag jelenlegi tervezete - különösen ami a legális és az illegális migránsokat illeti - jelentős nehézségeket okozhat a megállapodás értelmezésében és érvényesítésében.

Izrael nem fogja aláírni az ENSZ globális migrációs megállapodását - idézte honlapján a Times of Israel című napilap Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök keddi közleményét.

Izrael sem kér az ENSZ migrációs csomagjából

Záros határidőn belül érkezett a következő pofon Sorosnak: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök keddi közleményéből kiderült, hogy Lengyelországhoz hasonlóan Izrael sem fogja aláírni az ENSZ globális migrációs megállapodását.

Netanjahu arra utasította a külügyminisztériumot, hogy ne írja alá az egyezményt, országa meg fogja védeni határait az illegális behatolókkal szemben.

"A múltban is ezt tettük, és a jövőben is ezt fogjuk tenni" - hangsúlyozta.

Sorra hátrálnak ki a migrációt alapvető jogként kezelő jogként kezelő paktum mögül

Lassan a teljes közép-európai régió, továbbá az Egyesült Államok és Ausztrália is nemet mondott a Soros György által tollba mondott, az ENSZ neve alatt futó migrációs paktumra. Ráadásul a nyugat-európai országokban is egyre nagyobb a paktum elutasítottsága. A legfrissebb hírek szerint Észtország sem kér az amerikai tőzsdespekuláns terveiből. A dokumentum lényege, hogy az illegális migrációt legálissá tenné, így megnyitnák a határokat több millió migráns előtt. Magyarország már júliusban határozott nemet mondott a paktumra. A bolgár kormány sem támogatja a csatlakozást az ENSZ globális migrációs csomagjához – jelentette be Cvetan Cvetanov, a konzervatív Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) nevű kormánypárt frakcióvezetője. Az Egyesült Államok, Ausztrália, Ausztria és Magyarország már kilépett a paktum megtárgyalásából is, több ország távozását mérlegeli az egyezmény elfogadásának folyamatából. Könnyen léket kaphat tehát a bevándorláspárti Soros György terve. Csehország sem támogatja a paktumot, de Belgium is nemet mondott.

Soros embere is közreműködött a dokumentum elkészítésében

2016-ban a világszervezet 193 tagja elfogadott egy közös nyilatkozatot, amelynek következményeként 2018 júliusában végleges formát öltött a migrációs csomag. A megállapodás deklarált célja a bevándorlás biztonságossá és legálissá tétele.

Olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a bevándorlók védelme, integrálásuk a fogadó országukba, illetve a saját országukba való visszajuttatásuk.

A dokumentumot a tervek szerint december elején, a marrákesi csúcstalálkozón fogadják el. A dokumentumokkal kapcsolatos egyeztetéseken személyesen vett részt az erősen Soroshoz köthető Louise Arbour, aki a migrációval foglalkozó főtitkári különleges képviselő. Nem mellesleg Arbour készítette a Globális Migrációs Csomag alapját képező dokumentumot is (Migration Works for All).