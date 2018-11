Dől össze a Soros-paktum: Sargentini és Merkel pánikban

Miután a különböző országok sorra hátrálnak ki a bevándorláspárti paktum mögül, a semmiből előkerült Soros György embere, Magyarország kérlelhetetlen bírálója. A holland EP-képviselő egy párját ritkító, gigahosszúságú, ENSZ-mentegető írással rukkolt elő egy holland internetes portálon, amiben értetlenségének adott hangot, amiért sokan felálltak a tárgyalóasztaltól. Nemcsak Sargentini hozta a formáját, hanem a jelentősen meggyengült Angela Merkel, német kancellár is, aki német nemzeti érdeknek nevezte a migrációt jó dolognak tartó paktum elfogadását. Furcsán alakul ez a veszett szerda.

Lassan lehetetlen követni, hogy melyik ország mikor lépett ki a december elején a marrákesi csúcstalálkozón szavazásra bocsátott globális migrációs ENSZ-paktum jóváhagyási folyamatából. Szerdán az ausztrál miniszterelnök jelezte, hogy mivel a dokumentum elfogadása veszélyezteti hazája biztonságát, ezért nem fogja aláírni azt, tegnap pedig Lengyelország és Izrael tett ugyanígy. A fenti országokon kívül eddig az Egyesült Államok, Magyarország, Ausztria, Bulgária, Csehország állt fel a tárgyalóasztaltól, nem lenne túl nagy meglepetés, ha a lista rohamosan bővülne. A migrációt jó dolognak kikiáltó, a gazdasági bevándorlást legalizálni szándékozó csomag erősen köthető Soros Györgyhöz, hiszen az egyik fontos embere, Louise Arbour, a migrációval foglalkozó főtitkári különleges képviselő személyesen vett részt az egyezménnyel kapcsolatos egyeztetéseken. Csakhogy nagyon úgy néz ki, váratlan problémák merültek fel az elfogadását megelőző folyamat során: sorra hátrálnak ki a paktum mögül a különböző országok. Mit lehet tenni ebben a szorult helyzetben?

Sargentini az ENSZ migrációs paktumáról: ez egy kihagyott lehetőség

Gyakorlatilag a semmiből került elő a Magyarország elítélésével hírnevet szerző, a Soros György megbízható szövetségesei listáján szereplő zöldpárti képviselő, Judith Sargentini. Facebook-oldala több mint egy hónapja nem frissült, de most, amikor igazán nagy a baj, egy párját ritkító, gigahosszúságú, ENSZ-mentegető írással rukkolt elő. Tegnapi bejegyzésében "ésszerűnek" nevezte a dokumentumot, amelyből a valóságban egyre több ország nem kér.

A poszt amúgy az nrc.nl nevű holland portálon olvasható írására vezet rá, amelyben hosszan vázolja, miért kellene mindenkinek önkéntesen csatlakoznia az egyezményhez, az miért is olyan csodálatos. Cikke elején kifogásolta, hogy több ország sem írta alá a dokumentumot, ami számára azért érthetetlen, mert ezzel teljes egészében biztonságossá, rendezetté lehetne tenni a migrációt. "Növelni kell a migrációval kapcsolatos felelősségérzetet a migrációs hullámok jobb kezelése és biztonságosabbá tétele érdekében!" - szólította fel a világot az újabb európai parlamenti ciklust nem vállaló politikus. Ezután ismertette a csomag történetét, hogy aztán ismét belekezdjen megszokott ellenfelei ostorozásába.

Az EU tagállamai egyenként is elkezdtek kihátrálni a jóváhagyási folyamatból. Egy egy kihagyott lehetőség! - tért vissza vezérgondolatához Sargentini, aki egyesével nevezte meg a renitens, és a gondolkodási időt kérő államokat. "Igen, olyan politikai vitára van szükség, ami tényeken alapul, és nem félelemen" - bújt elő ismét a tanítónéni.. Hogy ne csak a szidalmaké legyen a terep, ezért azt is ismertette, hogy mi lenne az elvárható magatartás a paktumot aláíróktól:

a kisebb migráns gyerekeknek biztosítsák az iskolába járás lehetőségét,

gondolkodjanak arról, hogy a migránsok hogyan tudnak beilleszkedni a társadalomba, és

szükség esetén (!) segítséget nyújtanak a hazatéréshez.

Írása végén mégegyszer visszakanyarodott ellenfeleihez: rövidlátónak nevezte Trump, Kurz és Orbán politikáját, mert szerinte nem akarnak optimista szöveget elfogadni a migrációval kapcsolatban. "Ezért Európának magának kell aláírnia ezeket a megállapodásokat" - fejezte be gondolatmenetét a holland demokrata.

Merkel: az ENSZ migrációs csomagja megfelel Németország nemzeti érdekének

Nemcsak Sargentini hozta a formáját, hanem a jelentősen meggyengült Angela Merkel, német kancellár is. Az MTI tudósítása szerint a szövetségi parlament (Bundestag) költségvetési vitájában Merkel kiemelte, hogy a tárgyalásokon hangsúlyt helyeztek arra, hogy érintetlen maradjon a nemzeti szuverenitás és a törvényalkotás, és mindenütt javuljanak a menekültek és a gazdasági bevándorlók életfeltételei. "Mert ezt parancsolja a német nemzeti érdek" - fűzte hozzá a Wilkommenskultur szellemi megalkotója. Majd mégegyszer németnemzetiérdekezett: az egész világon megfelelő feltételeknek kell létrejönnie a menekültügyi és a munkavállalási migráció területén, mert ha az emberek úgy érzik, hogy csak néhány országban jók a körülmények, akkor az életük kockáztatásával is elindulnak ezen országok felé. Meglátása szerint a paktum "helyes próbálkozás arra, hogy a globális problémákat nemzetközi szinten, együtt oldjunk meg", ezért helyesen döntött az ENSZ Közgyűlése 2016-ban, amikor megindította a tárgyalásokat a migrációs megállapodásról és a menekültekről szóló megállapodásról. A német kancellár helyes döntések sorozatáról számolt be: helyes volt az a döntés is, hogy Németország most elfogadja a migrációs megállapodást. A Német Nemzeti Érdekek védelmezője hozzátette, hogy

nem hazafiság, hanem a nacionalizmus legtisztább formája, amikor valaki azt gondolja, hogy mindent megold egyedül, és nem kell másokkal foglalkoznia, hiszen a hazafiság az, amikor a német érdek mellett más érdekeket is figyelembe veszünk.

Korábban Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is kiállt a dokumentum mellett, igaz kissé sajátosan. Meglátása szerint sokan azért hátráltak ki a bevándorláspárti csomag mögül, mert nem olvasták el azt. "Ha ez megtörtént volna, akkor másképp döntöttek volna az érintett országok." - tette hozzá Európa ura.

Ezzel már sejthetjük is, hogy kire gondolt Sargentini, amikor azt mondta, Európának kellene aláírnia a paktumot.