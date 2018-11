Ismerte a brit titkosszolgálat a manchesteri migráns terroristát

A tavaly májusban, Manchesterben 22 halálos áldozatot követelő terrortámadást végrehajtó Salman Abedit már évek óta figyelte a brit titkosszolgálat, ennek ellenére még azt is megengedték neki, hogy bebörtönzött dzsihadistákat látogasson - írja a The Sun egy nyilvánosságra került jelentés alapján.

Egy brit parlamenti képviselő szerint a líbiai migráns, már brit állampolgárságú Abedi többször találkozott bebörtönzött dzsihadistákkal, annak ellenére, hogy tudtak a terroristákhoz fűződő viszonyáról.

A Parlament hírszerzési és biztonsági bizottságának egy jelentése 2017-ben azt vizsgálta, hogy a szélsőségesek hogyan tudtak öt terrorcselekményt is végrehajtani a múlt évben,és megállapította, hogy alapvető hibák és kudarcok vezetett a támadások sorozatához. Például internetes óriáscégek hagyták, hogy a támadók online tervezzék meg támadásaikat, mert jobban érdekli őket a nyereség, mint a biztonság. Vagy Salman Abedi szabadon utazhatott külföldre is, és nem lett volna szabad kapcsolatot tartania ismert bebörtönzött szélsőségesesekkel. És van még egy súlyos aggodalomra okot adó dolog, de az annyira érzékeny, hogy nem is hozhatják nyilvánosságra a részleteket.

A bizottság a kommunikációs cégeket is elmarasztalta, amiért nem sikerült megakadályozni, hogy a támadáshoz igénybe vegyék a szolgáltatásaikat. A jelentés rámutatott arra is, hogy az online lehetőségeket kihasználó terror kockázataira már négy évvel ezelőtt felhívták a cégek figyelmét, de ez nem eredményezett semmilyen változást. Még a webóriások megbírságolása is felmerült, amiért nem akadályozták meg, hogy a szélsőséges tartalmak megjelenjenek felületeiken.

A jelentés rámutat arra, hogy a támadás áldozatai nagy árat fizettek azért, hogy a brit kormányzati szervek nem vettek komolyan egy 23 éves potenciális terroristát.