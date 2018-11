Felmentették a diáklányt megerőszakoló migránst, mert más a kultúrája

Egy bangladesi migráns még 2015-ben két fiatal lányt is meg akart erőszakolni Franciaországban. Egyiküket sikerült is, de a francia bíróság most felmentette mindkét esetben a 3 éve húzódó per végén.

A védelem szerint a bangladesi migráns eltérő kulturális normákkal és szabályokkal rendelkezik, így félreérthette a helyzetet és azt hitte, szabad a lányt szexre kényszeríteni. A szakértők szerint a nárcisztikus és egocentrikus támadó olyan országból származik, ahol a nőkre szexuális tágyként tekintenek - írja a Voice of Europe a francia La Manche Libre cikkére hivatkozva.

A lány és az elkövető ugyanabba a középiskolába jártak, utóbbi egy alkalommal sétálni invitálta a lányt, aki felment a két évvel idősebb férfi lakására - ami gyakorlatilag egy munkásszálló volt -, ahol azonban csókolgatni és fogdosni kezdte, erőszakoskodott vele. A lánynak sikerült elmenekülni, az iskola igazgatójának jelentette is az esetet, aki értesítette a rendőrséget. Az előzetesben a migráns azt mondta a rendőrségnek, hogy a lány beleegyezett a történtekbe, így a rendőrség lezárta az ügyet az áldozat folyamatos panaszai ellenére.

A fiatal lány még 2015 végén öngyilkosságot kísérelt meg, ezután egy hétig volt kórházban. Még ugyanabban az évben, december 10-én a bangladesi migráns egy másik, 15 éves lányt csalt fel a szállására, de ezúttal nemcsak megkísérelte az erőszakot, hanem végre is hajtotta. A kislány vallomásában elmondta a nyomozóknak, hogy a félelemtől lebénult, és hiába próbált meg ellenkezni, képtelen volt ellenállást kifejteni. A fiatal bangladesi ismét azzal védekezett, hogy a lány beelegyezett, sőt, ő kezdeményezte a nemi kapcsolatot. A rendőrség még aznap kihallgatta és az ügyet le is zárta.

A két ügyet csak hónapok elteltével, 2016 februárjában sikerült a rendőrségnek összekapcsolni, ezért ismét kihallgatták a bangladesi migránst, aki angolul, egy tolmács segítségével elmondta, hogy mindkét esetben az áldozatok beleegyezésével történt a nemi kapcsolat. A meghallgatáson a megerőszakolt fiatal lány könnyekben tört ki és azt mondta, hogy őt először meg sem hallgatták, holott megerőszakolták.

A jogi útvesztőben az ügy végül is csak idén november 19-én, tehát három évvel később került bíróság elé. A két napos eljárásban kihallgatták az eljárást lefolytató rendőröket is, akik elismerték, hogy nem jártak el körültekintően, hiányos eljárást folytattak le, aminek alapján a bíróság arra következtetett, hogy nem is volt nyomozás a két ügyben. A Saint-Lôi rendőrkapitány, aki újra megvizsgálta az első panaszt és aki végül összekapcsolta a két esetet az elkövető miatt, azt állította a bíróság előtt, hogy

a bangladesi migráns kihallgatása során a tolmács és a migráns közé egy rendőrt kellett állítani, mert a migráns folyamatosan fogdosni akarta a tolmácsnőt.

A rendőrtiszt szerint a vádlott igazi szexuális ragadozóként viselkedett, a francia nőket egyszerűen prostituáltnak minősítette.

A bíróság kimondta, hogy a rendőrség az eljárást hiányosan folytatta le, nem történt szembesítés, házkutatás az elkövetőnél, sem a telefonját, sem számítógépét nem kutatták át, de ami még ennél is sokkolóbb az az, hogy a gyanúsítottat 39 perccel az őrizetbevétel után már el is engedték.

Az eljárásban igénybe vett szakértői vizsgálatok egyöntetűen megállapították, hogy az elkövető narcisztikus, egocentrikus és hogy a bangladesi férfi kultúrában a nők szexuális tárgyaknak minősülnek.

A bíróság ezt követően felmentette a nemi erőszak vádja alól, és szexuális agresszió miatt két év felfüggesztett börtönre ítélte, ami annyit jelent, hogy

a bangladesi migráns szabadon távozhatott a bíróságról.

A bíró azt is elmondta, hogy nem azért született ilyen ítélet, mert nem vette komolyan a tanúvallomásokat, hanem mert az elkövető nem akart nemi erőszakot elkövetni. Ügyvédje védekezésében a nem megfelelő tolmácsolásra hivatkozott, ami szerinte az egész ügyre jellemző, de azt is elmondta, hogy a bangladesi migráns nem rendelkezik a megfelelő viselkedési, kulturális normákkal.

Ebből a felháborító ítéletből számos következtetést lehet levonni, leginkább azt, amiről már többször is írtunk, hogy a migráció gyakorlatilag összeroppantotta a francia rendőrséget, már kapacitásuk sencs a helyzet kezelésére. De úgy tűnik, hogy a liberális francia jogszabályok sem alkalmasak erre.

Ugyanez igaz az igazságszolgáltatási rendszerre: a bíróság maga ismeri el, hogy a rendőrség súlyos hiányosságokat követett el az eljárás során, alapvető eljárási cselekményeket nélkülözött, ennek ellenére szabadlábra helyez egy a szakértők szerint is veszélyes, a rendőrség által „szexuális ragadozónak" minősített migránst. Az igazság pedig az, hogy ezek az állítások a német, svéd, belga vagy holland hatóságokra is elmondhatók lennének.

A "megfelelő kultúrával nem rendelkező" migránsok integrációja mindenhol csődöt mondott, a nihilista politikai elit a szakadék szélére kormányozta a nyugat-európai társadalmakat.